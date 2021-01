Inger Støjberg (V) er væsentlig tættere på en rigsretssag.

To uvildige advokater hyret af Folketinget tog Instrukskommissionens beretning for gode varer og vurderede, at der bør rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg i sagen om ulovlig adskillelse af mindreårige asylpar.

»Samlet set er det vores vurdering, at der på baggrund af beretningen er grundlag for at rejse tiltale mod tidligere minister Inger Støjberg for Rigsretten,« står der i advokaternes rapport.

Hvis Folketinget vælger at rejse en rigsretssag, kan Inger Støjberg blive dømt for brud på ministeransvarsloven paragraf 5.

Folketinget er ikke blevet en pind klogere af det her arbejde Inger Støjberg, Venstre

Det vil sige, at hun kan straffes med bøde og op til to års ubetinget fængsel – hvis hun altså findes skyldig.

Hvis man nærlæser advokaternes vurdering, så fastslår de, at »der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed« bag Støjbergs lovbrud.

Rent juridisk er det betegnelser i den hårde kategori, hvis der skal fældes dom.

Men juraprofessor ved Syddansk Universitet Frederik Waage, der har læst advokaternes rapport, mener, at der stadig er flere ubekendte faktorer, når man skal gisne om en eventuel strafudmåling.

Inger Støjberg kan formentlig se frem til en rigsretssag, efter at to uvildige advokater onsdag har vurderet, at hun kan dømmes.

»Det er for tidligt at sige, hvordan Støjberg bliver straffet, hvis hun bliver dømt. Der er en række ubekendte faktorer, som kan spille ind, når først det kommer til en retssag. Og det er heller ikke sikkert, at hun bliver dømt for det hele. Advokaterne mener kun, der er grundlag for at dømme hende for to ud af de tre forhold,« siger Frederik Waage.

I forhold til straffens størrelse mener han, at sagen ikke er lige så alvorlig som den seneste rigsretssag, hvor tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) blev idømt fire måneders betinget fængsel for Tamilsagen i 1995.

»Jeg mener ikke, vi befinder os på samme niveau som Tamilsagen,« siger Frederik Waage.

Selv er Inger Støjberg langtfra tilfreds med advokaternes vurdering, som læner sig meget op af Instrukskommissionens hårde kritik.

Jakob Ellemann-Jensen har sagt, at han bakker op om en rigsretssag, hvis de to advokater vurderer, at der er grundlag for det.

»Folketinget er ikke blevet en pind klogere af det her arbejde. Der kunne man bare have læst konklusionerne fra kommissionen, men der er flere uvildige advokater, der har kritiseret kommissionens konklusioner,« siger Støjberg, der fortsat afviser al snak om en rigsretssag.

Udover at Inger Støjberg har brudt udlændingeloven, mener advokaterne også, at det er en »skærpende omstændighed« for Inger Støjberg, at hun har givet urigtige oplysninger til Folketinget under et samråd i 2017.

Nu begynder en proces, hvor Folketingets partier skal vurdere, om der skal rejses en rigsretssag.

På forhånd har et flertal af partierne, herunder Venstre, sagt, at de vil stemme for en rigsretssag, hvis advokaterne vurderede, at der var grundlag for det.

Inger Støjbergs skæbne afgøres på fredag.

Socialdemokratiet er onsdag eftermiddag stadig ikke klar til at sige ja til en rigsretssag.

»Nu skal vi tilbage og drøfte, hvad det fører til af konsekvenser,« siger retsordfører Jeppe Bruus.

Folketingets særlige underudvalg, der håndterer sagen, mødes igen på fredag, hvor der formentlig vil blive truffet en beslutning om rigsretssag.