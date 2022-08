Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der har længe svirret rygter omkring, hvem der skal løfte fanen for Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokraterne ved næste folketingsvalg.

Onsdag formiddag blev spændingen så udløst, da en liste med navne over nye kandidater blev offentliggjort. En liste, der ikke overraskende rummer en stribe tidligere profiler fra Dansk Folkeparti.

»Det springer da i øjnene, at der er mange store navne fra Dansk Folkeparti. Man fristes til at sige, at det bliver Dansk Folkeparti 2.0,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

På listen finder man både kendte DF-ansigter som blandt andet Peter Skaarup, Søren Espersen og Karina Adsbøl. Navne, der kan være med til at tiltrække vælgere.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Der er lagt i kakkelovnen til, at Danmarksdemokraterne vil støvsuge DF-stemmer, hvilket meningsmålingerne også viser,« lyder det fra Joachim B. Olsen.

Desuden er der også en række uprøvede kandidater på listen. En blanding, der udgør en god politisk cocktail, vurderer Joachim B. Olsen.

»Et parti, der stiller op kun med kendte kandidater, vil blive beskyldt for at være et kendisparti, mens et parti uden nogle politiske kendisser, vil blive betegnet som uprøvede. Med den her liste rammer Støjberg et ret godt mix,« siger han.

I alt fremgår der 13 navne på listen, der har baggrund i Dansk Folkeparti, mens 11 kommer fra Venstre og 1 fra De Konservative. Men det er ikke kun tidligere folketingspolitikere, der skal repræsentere Danmarksdemokraterne.

Der er nemlig lagt op til en familiefest for tidligere DF-medlemmer. For listen tæller blandt andet også Søren Espersens datter, Susie Jessen, Peter Skaarups kone, Therese Skaarup og Bent Bøsteds søn, Kristian Bøgsted.

Inger Støjberg og statsminister Mette Frederiksen skal kæmpe om stemmerne i Nordjyllands Storkreds ved næste folketingsvalg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Inger Støjberg og statsminister Mette Frederiksen skal kæmpe om stemmerne i Nordjyllands Storkreds ved næste folketingsvalg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Inger Støjberg, der i mange år har stillet op i Vestjyllands Storkreds, skifter desuden til Nordjyllands Storkreds. Det betyder, at hun kommer i direkte duel med statsminister Mette Frederiksen, der stiller op i samme kreds.

»Der er i den grad lagt op til et ægte opgør mellem dronningerne. Det er et krydderi til det dramatiske valg, vi går i møde« siger Joachim B. Olsen.

»Støjberg behøver ikke engang slå Mette Frederiksen i antal personlige stemmer for, at det kan ses som en vælgerlussing til den socialdemokratiske partiformand. Støjberg skal bare lykkes med at tage tilstrækkeligt mange til, at Mette Frederiksen går tilbage.«

Du kan se den fulde liste over Inger Støjbergs nye kandidater her.