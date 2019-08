Inger Støjberg siger på Venstres sommergruppemøde, at det er rigtigt, at hun ønskede at blive en del af gruppeledelsen. Mandag tabte hun en afstemning til Sophie Løhde om at blive næstformand for Venstres folketingsgruppe.

»Der er ikke andet at sige til det, end at jeg ønskede at blive en del af gruppeledelsen. Det gjorde jeg, fordi jeg mener, at jeg kan bidrage med en balance i forhold til blandt andet værdi- og udlændingepolitikken,« siger Inger Støjberg.

