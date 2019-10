Regeringen har meldt ud, at der per 12. november indføres en midlertidig grænsekontrol ved den svenske grænse.

Venstre bakker op om indførslen af grænsekontrol ved den svenske grænse.

Det siger partiets næstformand og retsordfører, Inger Støjberg.

- Jeg mener bestemt, at det giver god mening at indføre grænsekontrol, som tingene ser ud nu.

- Det handler om at få skabt størst mulig tryghed og sikre os bedst muligt mod den kriminalitet, som noget tyder på, kommer fra Sverige i øjeblikket, siger Støjberg.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) meddelte torsdag, at der indføres grænsekontrol for at øge sikkerheden.

Grænsekontrollen er en del af regeringens sikkerhedspakke, som er en række initiativer, der skal styrke trygheden i det offentlige rum.

Hækkerup peger på, at der siden februar i år har været 13 sprængninger i hovedstadsområdet - to af dem mod offentlige bygninger.

- Jeg kan ikke med sikkerhed sige, om grænsekontrol havde forhindret de eksplosioner, som vi de seneste måneder har set i København.

- Men det er vigtigt, at hvis der er den svenske forbindelse, som mange peger på, at der er, så vil det give god mening at skærpe kontrollen ved grænsen, siger Støjberg.

Grænsekontrollen indføres 12. november og seks måneder frem. Derudover forlænges den midlertidige grænsekontrol ved den tyske grænse igen. Fra 12. november og seks måneder frem.

Da flygtninge- og migrantkrisen rasede, blev der indført midlertidig grænsekontrol både til Sverige og Tyskland tilbage i januar 2016.

Grænsekontrollen til Tyskland har eksisteret lige siden. Og det var netop Støjberg, der som udlændinge- og integrationsminister stod for at forlænge den flere gange.

De seneste gange er grænsekontrollen ved den tyske grænse blevet forlænget på grund af den eksisterende terrortrussel.

Kontrollen fra Sverige mod Danmark blev udfaset med tiden. Men den vender altså nu tilbage.

- Man skal altid tage tingene i den rækkefølge, de kommer. Det er helt på sin plads at indføre grænsekontrol mod Sverige for en periode nu som konsekvens af de eksplosioner, vi har set i København, siger Støjberg.

Der er også positive toner fra Dansk Folkeparti. Her har man længe talt for en permanent grænsekontrol til både Tyskland og Sverige.

