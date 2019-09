Ellen Trane Nørby, Venstres nye næstformandskandidat, er god til fodbold, og hun kan score mål, når partierne møder hinanden på grønsværen.

Det kan godt være, at Inger Støjberg er misundelig på det. For da hun var barn og ung, spillede hun både fodbold og håndbold, indtil det gik galt med hendes ene knæ. Knæskallen gik løs, hun sad i kørestol i månedsvis og gik med krykker i to år.

Knæskaden er faktisk grunden til at hun blev politiker og blev valgt ind i Viborg Amtsråd som 20-årig.

Mange år senere er hun blevet kendt som Venstres hårdeste udlændingestrammer, hun har fejret 50 stramninger med kage, og hun har Kurt Westergaards Muhammed-tegning som baggrund på sin iPad.

Og det er i det område, man skal finde hendes største problem med at blive valgt som næstformand i Venstre på partiets ekstraordinære landsmøde i Herning 21. september.

For var Inger Støjberg blevet advaret af sine egne embedsfolk om, at det var ulovligt, da hun i 2016 udsendte en instruks om, at ingen under 18 år måtte indkvarteres på asylcentre med en ægtefælle? Heller ikke selvom parret havde børn sammen?

Inger Støjberg (V) forlader Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019.

Inger Støjberg har selv svaret nej til spørgsmålet mange gange. Men nu skal en kommission granske sagen til bunds. Indtil valget var der ikke et flertal i Folketinget, der ønskede det, men det var der efter. Og Socialdemokratiet, SF, de Radikale, Enhedslisten og Alternativet besluttede 6. september at nedsætte en kommission.

»Sagen skal undersøges til bunds. Der skal placeres et ansvar. Og så skal der kunne afhøres vidner, for det er de oplysninger, vi mangler,« siger Sofie Carsten Nielsen, politisk ordfører for de Radikale, til Berlingske.

Støjbergs instruks som integrationsminister i 2016 var, at ingen under 18 år måtte indkvarteres på asylcentre med en ægtefælle. Men Folketingets Ombudsmand rejste senere en alvorlig kritik af instruksen og slog fast, at den var ulovlig.

Dansk lov og internationale konventioner slår fast, at det kræver en individuel behandling at adskille parrene. Det må ikke ske per automatik, da parrene dermed mister deres mulighed for at blive hørt i sagsbehandlingen.

Inger Støjberg (V) ankommer til Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019.

Det vil være problematisk for Venstre at starte forfra med en næstformand, der har en rigsretssag hængende over hovedet.

Det bekymrer dog ikke Inger Støjberg, som fastholder sin uskyld i sagen.

»Jeg ved præscis, hvad jeg selv står for, og det tror jeg også, Venstres medlemmer ved. Jakob Ellemann og jeg vil være et rigtig godt makkerpar,« sagde Inger Støjberg ved Venstres gruppemøde tirsdag.

Hun kom i Folketinget i 2001, men fik de første år ikke et eneste ordførerskab, hvilket kan have været påvirket af, at hun i VU havde været med til at bremse Anders Fogh Rasmussens søn Henriks politiske ambitioner. Senere blev hun mere populær i ledelsen, da hun i 2007 arrangerede indsamlingen 'Vi husker Dafur' med fru Fogh som trækplaster.

Gruppemøde i Venstre efter Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen er gået af som formand og næstformand for partiet. Sted: Christiansborg. Inger Støjberg.

Kredsformanden hjemme i Skive, Susanne Rusbjerg, beskriver Støjberg som en stærkt kvinde, der er svær at rokke ved.

»Hun er ikke sådan en, der blæser omkuld. Og det tror jeg godt, folk kan lide. Selvom politik ikke altid er lige pænt, så står hun fast. Hun siger det, hun mener, og hun siger det i et sprog, så alle kan forstå det,« siger Susanne Rusbjerg til Ritzau.