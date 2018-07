Er Inger Støjberg in eller yt i Venstre?

Man kan godt blive lidt i tvivl. For den nye politiske ordfører, Britt Bager, fortalte for nylig i talkshowet 'Lippert' på TV2 NEWS, at hun og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg ikke er helt enige om udlændingepolitikken.

»Jeg er sikker på, at når du tager den alleryderste i vores parti på udlændingeområdet, som jo nok er Inger Støjberg, og så mig, der tegner hele partiet, så står vi nødvendigvis ikke samme sted,« sagde Britt Bager.

Og i slutningen af maj fik nogle af hendes Venstre-kolleger dialogkaffen i den gale hals, da Støjberg opfordrede muslimer til at holde ferie under ramadan, så der ikke skete ulykker grundet sult og tørst i sommervarmen.

»Jeg kan forstå, at min gode MF-kollega Inger Støjberg er bekymret for, at der skal ske ulykker på arbejdspladser som følge af fastende muslimer i ramadanen. Tror vist, det er noget med at påpege et teoretisk problem, som tilsyneladende er ikke-eksisterende, i hvert fald hvis man skal tro Arriva, hvor ca. halvdelen af buschaufførerne er muslimer,« skrev finansordfører Jacob Jensen på Facebook.

Men når næste valg skal vindes, så er det Inger Støjberg, der satses på. I hvert fald har Venstre netop lanceret en Facebook-kampagne, hvor udlændingeministeren fortæller, at Venstre har strammet udlændingepolitiken 98 gange, og det sker med blid musik og dannebrogsflag i baggrunden.

»Det svarer til ca. en ny stramning hver 14. dag siden folketingsvalget. Vi er danskernes garant for en stram udlændingepolitik. I går, i dag og i morgen,« siger Inger Støjberg i videoen.

Men hvad skal vælgerne tro, når dele af Venstres folketingsgruppe »ikke står samme sted som Støjberg«?

»Regeringen og Venstre har gennemført en række stramninger på udlændingeområdet, og dem bakker Venstre selvfølgelig op om,« siger Venstres fungerende politiske ordfører, Louise Schack Elholm.

Men er det ikke forvirrende, at nogle gruppemedlemmer åbenbart er uenige med Inger Støjberg?

»Vi har en politik, der går på to ben. På den ene side vil vi gerne stramme, så vi får færre udlændinge ind i landet. Og vi lavede jo også straksopbremsninger, der gjorde, at vi ikke blev hårdt ramt ligesom Sverige og Tyskland, da der gik hul på Europa.«

»På den anden side vil vi gerne have nogle udlændinge, der kan og vil, til landet, fordi virksomhederne mangler arbejdskraft. Men det er desværre ikke lykkedes for os, fordi Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke vil være med til det,« siger Louise Schack Elholm.

KIlder i Venstre siger, at Britt Bager var nødt til at holde balancen i det interview af hensyn til de mange i Venstres folketingsgruppe, der har fået nok af strammerkager og ramadan-klummer.

Men når Venstre-ledelsens vigtigste foreløbige indspark til den kommende valgkamp er at prale med 98 stramninger, kan man godt forestille sig, at valgkampen bliver hård for nogle Venstre-folk.

For det er jo kun starten. Senere kommer Kristian Thulesen Dahl på banen. Og Pernille Vermund. Og Morten Messerschmidt. Og så får vi et udlændingevalg med en overbudspolitik, som det aldrig er set før.