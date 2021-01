Jeg ville ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg havde undladt at gribe ind i 2016, siger Støjberg.

Torsdag vil et flertal måske stille sig bag en rigsretssag mod Inger Støjberg. Men hovedpersonen selv er torsdag på Facebook med et forsvar for adskillelse af asylpar.

Inger Støjberg tager udgangspunkt i et fætter-kusine par på 28 år og 14 år, som DR Detektor har beskrevet.

- Jeg får ondt i maven og bliver trist, når jeg læser det her. En pige bliver gift med sin fætter arrangeret af faren. Jeg håber virkelig, at en hver udlændingeminister - uanset partifarve - ville gribe ind.

- Jeg greb ind, og jeg ville ikke kunne se selv mig selv i øjnene, hvis jeg havde undladt at gribe ind den gang i 2016, skriver Inger Støjberg på Facebook.

DR Detektor skriver, at det iranske asylpar kom til Danmark i starten af september 2015 og boede sammen på Center Sandholm i Allerød.

Pigen var under den seksuelle lavalder på 15 år. Alligevel mente hendes socialrådgiver i Allerød Kommune, at hun havde bedst af at bo sammen med sin 28-årige ægtemand, der også var hendes fætter.

Udlændingestyrelsen adskilte først parret flere måneder senere i slutningen af januar 2016.

Udlændingestyrelsen har ellers sagt, at unge asylpar som dette altid er blevet adskilt ved ankomst til Danmark, hvis pigen har været under 15 år.

- Barnebrude er et forfærdeligt fænomen, og jeg vil - som jeg ville dengang - gøre alt, hvad jeg kan, indenfor lovens rammer, for at beskytte pigerne, skriver Inger Støjberg med henvisning til den konkrete sag.

/ritzau/