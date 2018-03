Norges justitsminister Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) endte tirsdag formiddag med at gå af - blot halvanden time før Stortinget skulle tage stilling til en mistillidsdagsorden mod hende.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum for nogle tumultariske dage i norsk politik, som begyndte 9. marts. Her lagde Sylvi Listhaug en opdatering på Facebook, hvor hun over et billede af hvad der ligner væbnede og maskerede islamistiske krigere skrev, at 'Arbeiderpartiet mener, at terroristernes rettigheder er vigtigere end nationens sikkerhed.

Det skabte så stor debat, at det endte med at få den borgerlige regerings støtteparti, Kristelig Folkeparti, til at bakke op om en mistillidsdagsorden til Sylvi Listhaug fra partiet Rødt, som er Norges svar på Enhedslisten. Dermed var der flertal for at vælte ministeren, der dog i 11. time valgte at gå selv.

Det vækker ærgrelse herhjemme. Sylvi Listhaug har selv beskrevet udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) som en af sine venner - og de to har været helt enige om at føre en stram udlændingepolitik.

'I dag har min gode veninde og kollega Sylvi Listhaug måtte trække sig som justits-, beredskabs- og indvandringsminister i Norge. Det er sket efter en, efter min mening, fuldstændig overdreven og hysterisk debat om en Facebook-opdatering, som Sylvi skrev om Norges politik over for fremmedkrigere for et par uger siden,' skriver Inger Støjberg på Facebook.

Ifølge Støjberg har den norske venstrefløj 'fuldstændig bevidst' misforstået Sylvi Listhaugs pointe.

'De har konstant haft et horn i siden på Sylvi, fordi hun stærkere end nogen anden i norsk politik har været bannerfører for en stram udlændingepolitik og en stædig insisteren på, at indvandrere i Norge skal respektere norske værdier,' skriver hun, der 'kommer til at savne hende som kollega'.

Selv siger Sylvi Listhaug, at hun føler sig som offer for en 'heksejagt', og at hun nu vil hellige sig arbejdet i Stortinget.

»Jeg kommer ikke til at gå stille med dørene,« lover hun.

Inger Støjberg er 'fuldstændig overbevist om, at Sylvi vil komme endnu stærkere tilbage', skriver hun.