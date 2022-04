Efter mindre end fire måneder er Inger Støjbergs tid som klummeskribent for Ekstra Bladet slut.

Sådan lød det fra avisens ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix, torsdag formiddag.

»Når Inger Støjberg ikke skal skrive for Ekstra Bladet, er det, fordi hun har et politisk projekt nu. Vi har ikke politikere ansat, som har et projekt, de skal bære over en målstreg,« lød det fra Knud Brix.

Hun har nemlig sammen med Kristian Thulesen Dahl skudt gang i en kampagne om at bevare Danmarks forsvarsforbehold i EU.

Samtidig ophører samarbejdet blot to dage efter, at Inger Støjberg skrev en klumme, hvor hun fortalte læserne, at hun stemmer nej til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet.

»Det er jo, som det er. Jeg har simpelthen fået at vide, at det i høj grad var på grund af klummen, jeg har skrevet, hvor jeg siger nej til forsvarsforbeholdet. Jeg var ikke klar over, at jeg ikke måtte skrive om lige præcis det emne, men det er jeg jo så blevet efterfølgende,« slår hun fast og fortsætter:

»Jeg blev da overrasket. Men det er ikke noget, jeg har siddet og været nedtrykt over. Verden er ikke gået under af den grund,« fortæller hun.

Hun understreger samtidig, at hun har været glad for hver en klumme, hun har fået lov til at skrive på Ekstra Bladet.

»Nu har jeg jo altid været på den modsatte side, hvor Ekstra Bladet har bidt mig i haserne, så derfor har det været rigtig sjovt og lærerigt at få lov til at prøve,« siger hun.

Inger Støjberg afsoner for tiden den dom, som hun fik i Rigsretten 13. december på 60 dages fængsel. Hun afsoner med fodlænke.

Når det er tilfældet, skal man arbejde mindst 20 timer om ugen.

Hun understreger dog, at det ikke kommer til at få nogen betydning, at hun ikke længere arbejder på Ekstra Bladet.

»Det er alene bundet op på DK4, hvor jeg er vært. Så Ekstra Bladet har på intet tidspunkt været en del af det,« siger hun.

Dog slår hun fast, at hun har mange spændende fremtidsplaner. Hun kan dog ikke løfte sløret for hvad, men understreger:

»Jeg kan sige så meget, at arbejdsløs bliver jeg ikke. Der er ikke en tristhed herfra. Jeg hverken raser eller er trist, men har været taknemmelig for at få et indblik i, hvordan Ekstra Bladet arbejder.«