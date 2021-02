Venstres Inger Støjberg bliver tirsdag eftermiddag sendt i den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

Inger Støjberg vil fortsat være retsordfører for Venstre, når Folketinget senere tirsdag stemmer for en rigsretssag mod eksministeren.

Der skal stemmes om anklageskriftet mod Støjberg i Folketingssalen klokken 13. Inden da har Venstre et gruppemøde. Men her bliver Støjbergs ordførerskab altså ikke pillet fra hende.

Sådan lyder det fra flere V-kilder til Ritzau.

Støjberg har ellers selv indikeret, at hun regner med at miste sit ordførerskab. Støjberg mangler endnu også at melde ud om sin fremtid i partiet.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister får en rigsretssag på nakken i forbindelse med en sag fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Dengang var Støjberg den ansvarlige minister.

I over en måned har Støjberg overvejet sin fremtid i Venstre. Hun valgte kort før nytår at trække sig som partiets næstformand. Det skete på opfordring af formand Jakob Ellemann-Jensen.

Og i januar måtte Støjberg sande, at Venstre - et flertal af folketingsgruppen - stemmer for en rigsretssag mod hende.

Ifølge Støjberg er det den største mistillidserklæring, hun kan få fra sine kolleger i Folketinget. Og fra sin egen partiformand.

Venstres medlemmer er dog fritstillet i forbindelse med sagen. 32 stemmer for en rigsretssag. 9 - inklusive Støjberg selv - stemmer imod.

Flertallet i Folketinget for en rigsretssag er allerede på plads inden afstemningen. Kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemmer imod. Begge partier bejler offentligt til Støjberg, skulle hun vælge at forlade Venstre.

