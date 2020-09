Ifølge kontorchef forsøgte Støjberg at adskille asylpar, som styrelse ikke ville adskille i asylsag fra 2016.

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) frygter, at personale på asylcentre såsom psykologer og læger har en personlig interesse i, om asylansøgerne får et afslag eller får lov at blive i landet.

Det siger hun fredag, da hun bliver afhørt i Instrukskommissionen, der er nedsat for at undersøge sagen fra 2016 om den ulovlige adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig.

- Der er ingen tvivl om, at der er en række af de medarbejdere, der er på asylcentrene, der er personligt involveret i sagerne, det kan man ikke fortænke dem i, det er grunden til, at de har søgt arbejdet.

- De er meget personligt involveret, det kan komme til at skinne igennem. Der har jeg en interesse i, om det er kommet til at skinne igennem så langt, at det vil komme til at afgøre sagerne indimellem, siger hun.

På et møde 9. marts 2016 blev der diskuteret fem konkrete sager, hvor Udlændingestyrelsen ikke mente, at der skulle ske adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Daværende kontorchef Jesper Gori i Udlændingeministeriet har tidligere forklaret, at mødet begyndte med, at Støjberg sad med de konkrete sagsakter åbne.

Det er ellers normalt kutyme, at ministre ikke sagsbehandler sager.

Gori husker mødet som "stormfuldt" og mener, at der blev diskuteret, om der skulle ske adskillelse i sagerne eller ej.

Men det afviser Støjberg.

- Det har ikke en karakter af, at jeg har haft lyst til at afgøre sagerne, det kunne jeg ikke, og det vidste jeg godt.

- Det er mere at udfordre lidt og prøve at høre, hvor langt bestemmer en psykolog ude på et center egentlig, hvordan en sag skal afgøres. Hvor meget indflydelse har det egentlig, siger hun.

Hun mener, at medarbejderne går op i det med "liv og sjæl".

- Man har en interessere i en sag, hvis man arbejder med en familie på et asylcenter, siger hun.

/ritzau/