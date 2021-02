Der har været optræk til det længe, men nu sker det så.

Inger Støjberg er fortid i Venstre. Hun forlader partiet, fordi der ifølge hende selv ikke er plads i Venstre til de værdier, hun repræsenterer:

»Jeg må erkende, at jeg ikke har fået et ben til jorden i det Venstre, som Jakob Ellemann-Jensen og den nuværende Venstre-ledelse på Christiansborg står for. Jeg mener, at Venstres ledelse med Jakob Ellemann i spidsen i høj fart er på vej væk fra de værdier, som jeg altid har kæmpet for, og som jeg også mener, at Venstre indtil nu har stået for,« siger hun til Skive Folkeblad.

Hun langer samtidig kraftigt ud efter sin nu tidligere formand, Jakob Ellemann-Jensen.

(ARKIV) Inger Støjberg (V) efter åbent samråd i Folketingets retsudvalg om politiets actioncard i minksagen i Landstingssalen på Christiansborg, torsdag den 3. december 2020. Efter over en måneds betænkningstid har Venstres tidligere næstformand besluttet af forlade partiet. Det skriver Ritzau 4. februar 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Inger Støjberg (V) efter åbent samråd i Folketingets retsudvalg om politiets actioncard i minksagen i Landstingssalen på Christiansborg, torsdag den 3. december 2020. Efter over en måneds betænkningstid har Venstres tidligere næstformand besluttet af forlade partiet. Det skriver Ritzau 4. februar 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

I interviewet med Skive Folkeblad siger hun direkte, at hun ikke tror på, at Ellemann kan blive statsminister.

På samme tid peger Støjberg på, at hun aldrig har oplevet så dårligt samarbejde i den borgerlige blok. Og det siger ikke så lidt, eftersom hun i år kan fejre 20-års jubilæum som folketingsmedlem.

Jakob Ellemann-Jensen skriver på Facebook, at Inger Støjbergs holdninger også har en plads i Venstre.

'Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg havde håbet, at Inger kunne se sig selv i Venstre i fremtiden. Det kan hun ikke, og det er jeg ked af. Ingen skal være i tvivl om, at vi i Venstre har plads til Inger, og derfor er jeg trist over, at Inger ikke har plads til Venstre,' skriver han.

(ARKIV) Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter 17. november 2019. Inger Støjberg melder sig ud af Venstre og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det siger hun til Skive Folkeblad. Det skriver Ritzau 4. februar 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter 17. november 2019. Inger Støjberg melder sig ud af Venstre og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det siger hun til Skive Folkeblad. Det skriver Ritzau 4. februar 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Da Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg blev valgt som hhv. formand og næstformand i efteråret 2019, var det for at genrejse Venstre efter stort drama mellem den tidligere formand og næstformand.

Men siden opstod der store spændinger mellem Ellemann og Støjberg. De var lodret uenige om den politiske linje, og flere gange gik Støjberg imod den linje, som Ellemann havde udstukket som formand.

Det eskalerede mellem jul og nytår, hvor Ellemann på et forretningsudvalgsmøde krævede, at Støjberg forlod posten som næstformand.

»Vores makkerskab fungerer simpelthen ikke længere. Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi er kørt skævt af hinanden gennem længere tid. Og jeg må konstatere, at det er helt uholdbart, at Venstre nu er endt i en situation, hvor formanden ikke kan lede med opbakning fra sin næstformand,« skrev han efterfølgende på Facebook.

Det satte gang i en åben krig mellem de to Venstre-profiler, som blev endnu mere tydelig, da Venstre 14. januar endeligt vedtog, at partiet støtter en rigsretssag mod Inger Støjberg.

»Jeg er skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag mod mig,« sagde Inger Støjberg efterfølgende og kaldte det for den største 'mistillidserklæring', hun kunne få.