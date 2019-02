Støjberg ser ikke problemer ved skjult mail i sag om adskillelse af asylpar. Fredag er hun i samråd om sagen.

Fredag skal udlændingeminister Inger Støjberg (V) igen i samråd om sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar. Det er fjerde gang, at hun skal forklare sig.

Forud for samrådet afviser Støjberg al kritik af, at regeringen har skjult en central mail i sagen. Det skriver Politiken.

Sagen handler om, hvordan Støjberg i 2016 udsendte en instruks, som lagde op til at tvangsadskille alle par, hvor en af parterne var under 18 år, på landets asylcentre.

Det gjorde hun trods advarsler om det modsatte fra sine embedsfolk.

Udlændingestyrelsen gik i gang med at tvangsadskille en række asylpar uden at partshøre dem, som loven tilsiger.

Men Støjberg forsvarede sig siden med, at det på et koncerndirektionsmøde "blev kommunikeret" til styrelsen, at loven skulle overholdes.

Den udtalelse har flere deltagere ved mødet anonymt sat spørgsmålstegn ved, skriver Politiken.

I februar bragte Information en hidtil hemmeligholdt mail.

Den viser, at den daværende direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet, forlod mødet med en klar fornemmelse af, at Støjberg ville tvangsadskille parrene uanset ordlyden i de internationale konventioner.

Det har forud for fredagens samråd fornyet presset på Støjberg. Men hun afviser, at mailen er relevant. Det gør hun før samrådet i en lang række svar til Folketinget og et 37 sider langt brev til Folketingets Ombudsmand.

I redegørelsen til Folketingets Ombudsmand skriver Udlændingeministeriet, at mailen hverken "har betydning for sagen" eller kan bruges til at belyse "myndighedernes retlige overvejelser". Det skriver Politiken.

Men det er "sort snak". Det mener Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

- I mailen fra Grunnet står der jo, hvad der blev drøftet på mødet. Nemlig at parrene skulle adskilles - også når der var børn - uanset børnekonventionen.

- Hvordan man kan komme frem til, at det ikke er relevant, er for mig helt uforståeligt. Ministerens nye forklaring er sort snak, siger hun til Politiken.

Inger Støjberg afviser at kommentere sagen over for Politiken.

/ritzau/