Et enormt sikkerhedsapparat er allerede nu blevet stablet på benene, efter det er blevet officielt, at Donald Trump aflægger statsbesøg i Danmark i starten af september.

Politikredse i hele landet, forsvaret, hjemmeværnet og ikke mindst PET har nu taget hul på en enorm indsats.

Det forklarer Kai Vittrup, tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi. Han var leder af indsatsen, da Bill Clinton aflagde statsbesøg i Danmark i 1997.

»Det er en helt enorm opgave, hvor man allerede nu har samlet en stab, der skal tage sig af forskellige opgaver,« forklarer Kai Vittrup:

Præsident Bill Clinton taler på Nytorv lørdag 12. juli 1997. Foto: Linda Kastrup

»Man kortlægger helt præcist: Her ankommer præsidenten. Her overnatter han. De her steder skal han besøge. Her er der demonstrationer. Her er der festmiddag. Her skal vi omlægge trafik osv. Og så uddelegerer man de opgaver og går i gang.«

Opgaverne har ét fokus: at sørge for, at sikkerheden omkring præsidenten er helt i top – uanset hvor han bevæger sig hen.

»Alle steder, han skal besøge, bliver gennemgået for bomber og andre trusler. Når de bygninger er renset, bevogter man dem,« siger Kai Vittrup:

»Og så er der ruterne til og fra. Man planlægger en hovedrute og flere alternativer ruter, som man kan køre, hvis noget går galt. Man kan under ingen omstændigheder acceptere, at den kortege af biler, præsidenten kører i, går i stå. Så man skal have flere strenge at spille på.«

Chefpolitiinspektør Kai Vittrup stod i 1997 for sikkerheden omkring Bill Clintons besøg i Danmark. Foto: THORKILD AMDI

Det sikrer man blandt andet ved, at betjente kører ruten et stykke foran den kortege af biler, præsident Trump sidder i.

»Hvis der så for eksempel er en pludselig demonstration eller andet, der blokerer vejen, så omdirigerer man til en alternativ rute. Alle de ruter er bevogtet af betjente.«

Præsident Trump vil også have en enorm stab omkring sig, når han ankommer til Danmark.

Flemming Steen Munch var pressechef og vicepolitiinspektør i Københavns Politi under Bill Clintons besøg i 1997 og George Bush' besøg i 2005.

USA-præsident George Walker Bush (Rep.) besøger statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i Danmark. Pressemøde foran Marienborg den 6. juli 2005. Foto: Henning Bagger

Han var forbløffet over, hvor stort det amerikanske setup egentlig er.

»Det er et helt kolossalt opbud af amerikanere. Da Clinton var her, havde vi booket et hotel, og jeg kan huske, at de tre øverste etager var omdannet til et stort kontor for hans folk. Det var et enormt setup,« siger Flemming Steen Munch.

Især agenterne fra Secret Service husker han.

»Det var jo typiske amerikanske sikkerhedsfolk med solbriller,« siger Flemming Steen Munch.

Flemming Steen Munch var kommunikationschef i Københavns Politi, da George Bush og Bill Clinton besøgte Danmark. Foto: Martin Sylvest Andersen

»De var lidt nedladende til at starte med, men i takt med, at vi kunne svare på samtlige spørgsmål, røg solbrillerne længere op i panden. Det gik op for dem, at vi godt kan tage vare på vores gæster.«

Kai Vittrup understreger, at det er danskere, som styrer operationen.

Men han husker også samarbejdet med amerikanerne – som han kalder 'godt' – tydeligt.

»De var lidt bekymrede, fordi Clinton skulle tale for tusinder af mennesker på Gammel Torv og Nytorv. Der er lidt snævre bygninger, og de synes, det udgjorde en risiko med alle de mennesker, der bare kunne åbne vinduerne,« siger Kai Vittrup:

»Vi sagde, at vi ikke kunne forbyde folk at åbne vinduerne. Men vi talte så med dem, der boede der. Og da amerikanerne ankom, gav vi signal, og så trådte der danske betjente frem i vinduerne for at vise, vi havde styr på det.«

En af de største opgaver sker dog internt i dansk politi, forklarer Kai Vittrup:

»Københavs Politi kan jo ikke klare den opgave alene, så der kommer politi fra hele landet,« siger Kai Vittrup:

»Dem skal man transportere, de skal indkvarteres, og de skal have mad. Så det er noget af det største rent ressourcemæssigt, vi ser i Danmark overhovedet.«