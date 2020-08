En af landets førende forsvarsadvokater er ikke ligefrem imponeret af justitsministerens udtalelser om strafrabat i forsinkede retssager.

»Det er populistisk,« siger Mette Grith-Stage.

På et pressemøde om regeringens udspil til en ny flerårsaftale for politiet sagde justitsminister Nick Hækkerup (S), at regeringen vil forsøge at nedbringe bunkerne af sager, der hober sig op hos anklagemyndigheden.

Samtidig vil justitsministeren gøre op med bestemmelsen, der giver kriminelle strafrabat, hvis deres sag bliver forsinket i systemet.

Bestemmelsen er § 82 nr. 13 i Straffeloven, der giver en mildere straf, hvis 'straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden for en rimelig tid, uden at det kan bebrejdes gerningsmanden'.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, tror ikke, det bliver et politisk problem at fjerne den bestemmelse.

»Det kræver et flertal, og det skal de nok finde, for det ligger i tiden, at vi er på ofrenes side og ikke på forbrydernes side. Det sagde han også selv på pressemødet. De der retssikkerhedsmæssige principper med, hvor længe man skal vente på at få en dom, det er han ikke optaget af,« lyder vurderingen fra Qvortrup.

Mette Grith Stage mener ikke, at en fjernelse af bestemmelsen vil have den store effekt.

»Jeg sidder med en sag, der har været udsat 10 måneder, først på grund af teledataskandalen og så på grund af corona. Jeg påberåbte mig, at det skulle have formildende betydning, men det sagde Vestre Landsret nej til,« fortæller hun.

»Jeg synes kun, det er rimeligt, at man får mildere straf, hvis en sag har været længe undervejs på grund af fejl i systemet. I praksis er det dog yderst begrænset, hvad man får af rabat, så hvis den almindelige dansker – herunder Nick Hækkerup – tror, der kommer meget kortere straffe på den konto, så er det en illusion.«