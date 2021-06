Fredag morgen smøgede statsminister Mette Frederiksens ærmet op i Øksnehallen i København og fik sit første skud coronavaccine fra Pfizer.

Men få hundrede meter derfra står timelange køer af primært yngre mænd, som frivilligt har tilmeldt sig et skud Johnson & Johnson. Den ene af to covid 19-vacciner, som Sundhedsstyrelsen har skrottet fra det normale vaccinationsprogram.

En beslutning, som Mette Frederiksen har kaldt 'særegen', hvilket er Christiansborg-sprog for en usædvanlig og mærkelig beslutning.

»Når jeg har kaldt det særegen, er det fordi, at stort set ingen andre sundhedsmyndigheder i verden har valgt ikke at tage Johnson & Johnson i brug,« siger Mette Frederiksen umiddelbart efter sin vaccination.

Statsminister Mette Frederiksen (S) bliver vaccineret imod covid-19 i Øksnehallen i København, fredag den 4. juni 2021.

Hun gør meget ud af at pointere, at i hvert fald ikke er hendes beslutning at droppe især Johnson & Johnson.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at det er Sundhedsstyrelsens valg og netop ikke en politisk beslutning,« siger den nyvaccinerede statsminister.

For få måneder siden fremhævede både Mette Frederiksen og Magnus Heunicke igen og igen den danske vaccineindsats som en af Europas absolut hurtigste.

Men siden Sundhedsstyrelsen som en af de eneste myndigheder i verden droppede både AstraZeneca og Johnson & Johnson, er Danmark styrtdykket på den europæiske liste.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm under pressemøde om status på covid-19, genåbning og lokale nedlukninger, i Eigtveds Pakhus i København, torsdag den 25. marts 2021.

Alle vores nabolande har overhalet os, når det gælder andelen af befolkningen, som har fået første stik.

I de fleste andre lande er det politikerne, som beslutter, om en coronavaccine skal droppes. Men i Danmark ligger den beslutning alene hos Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm.

Adspurgt direkte til, at politikerne ikke har magt over coronavaccinerne, svarer Mette Frederiksen:

»Det er noget af det, vi kommer til at se på, når vi skal evaluere forløbet om coronaepidemien.«

»Men jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i den diskussion. Det er Sundhedsstyrelsen, der har truffet den her beslutning,« siger hun.

Lige nu ser det ud til, at de sidste danskere, aldersgruppen 30-34 år, først bliver tilbudt andet stik i midten af september.

Dermed står Danmark til at sakke endnu længere bagud i kapløbet om at færdigvaccinere hele den voksne befolkning.

Statsminister Mette Frederiksen bliver vaccineret imod covid-19 i Øksnehallen i København, fredag den 4. juni 2021.

Mette Frederiksen, hvorfor skal Sundhedsstyrelsen genoverveje Johnson&Johnson, når nu Søren Brostrøm allerede har dumpet vaccinen, og når det alene er Sundhedsstyrelsens afgørelse?

»Det er helt nødvendigt at genoverveje, når nu vaccinekalenderener er blevet forsinket og kan risikere at blive forsinket endnu mere,« siger Mette Frederiksen.

»Når vi har en befolkning, der gerne vil lade sig vaccinere – både for sig selv og for samfundets skyld – så er det vigtigt, at vi får rullet vaccinerne hurtigt ud.«

Sundhedsstyrelsen forventer at melde ud om Johnson & Johnson om halvanden uges tid.