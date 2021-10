For lidt over to uger siden blev svaret givet med eftertryk, når man spurgte tidligere folketingsmedlem Pernille Bendixen, om hun nogensinde skulle tilbage til politik. 'Aldrig nogensinde,' lød det overbevisende.

En udtalelse, den tidligere Dansk Folkeparti-politiker nu må æde i sig igen, da hun til kommunalvalget har meldt sig klar på stemmesedlen for De LokalNationale.

»Jeg ved godt, jeg sagde sådan, men så kom Christel (Gall, red.) og bad mig om hjælp, og så kunne jeg ikke modstå hendes dådyrøjne.«

Sådan lyder forklaringen på, at Pernille Bendixen, der udover Folketinget også har siddet i byråddet, nu figurerer som fjerdevalg for De LokalNationale.

»Jeg sagde til Christel Gall, at jeg ville støtte hende hele vejen, og nogle gange er det sådan, at man ikke selv beslutter, hvordan man bedst hjælper. Det er her, hun har brug for min hjælp, og derfor gør jeg det sådan.«

Sådan lyder en af to hovedårsager til, at Bendixen lavede en retræte på sin tidligere udmelding. Den anden årsag hænger sammen med hendes exit fra sit tidligere parti.

»Jeg har det sådan, at jeg brød med Dansk Folkeparti, fordi jeg ikke kunne støtte de coronarestriktioner, som partiet bakkede op om, og så må jeg også hjælpe dem, der netop fører den politik, jeg tror på,« siger Pernille Bendixen og refererer til sit nye partis coronapolitik.

Selv kalder hun det at være på stemmesedlen et semi-comeback til politikkens verden.

Hvis I endte i en situation, hvor du fik flere stemmer end Christel Gall, ville du så træde ind i byrådet i stedet for hende?

»Nej, det er Christel Gall, der har skabt partiet, og det er hende, der er dets moder. Derfor står hun også nummer et på stemmesedlen. Jeg står nummer fire.«

Hvad hvis I fik nok til fire pladser, ville du så?

»I det tilfælde må man sige, at vælgerne ville have talt deres tydelige sprog, og så skulle jeg nok træde til. Så er det på en måde noget større end mig, der gør sig gældende.«

Kan du forstå, hvis der er nogle, der tænker, at du er med som stemmesluger?

»Det kan jeg godt forstå, at folk tænker. Det er en logisk tanke, men jeg er med, fordi det er den her politik, jeg vil støtte. Det er den her måde, jeg kan være med til at bakke op.«

Christel Gall var tilbage i januar med til at lancere partiet De LokalNationale sammen med tidligere Dansk Folkeparti-medlemmer Carsten Kudsk og Betina S. Christiansen fra henholdsvis Nyborg og Assens.