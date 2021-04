Folketingets partier stiller nu krav til statsminister Mette Frederiksen om en garanti for, at restriktionerne nedlægges, så snart Danmark har afsluttet vaccinationsprogrammet, og alle danskere over 16 år er tilbudt en vaccine.

»Sådan en garanti skal Mette Frederiksen naturligvis give danskerne. Folk skal kunne forberede sig på igen at kunne leve normalt og have det at se frem til,« siger Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Spørgsmålet om at få en garanti for, at samfundet ikke bliver restriktionsfrit, blev aktuelt tirsdag eftermiddag, da Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, netop bad statsministeren om en garanti for, at restriktionerne fjernes, så snart vaccineprogrammet er gennemført.

Men den garanti kunne statsministeren ikke give.

Radikales Stinus Lindgren vil også høre statsministeren sige, at restriktionerne bortfalder, når danskerne er vaccinerede. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Radikales Stinus Lindgren vil også høre statsministeren sige, at restriktionerne bortfalder, når danskerne er vaccinerede. Foto: Liselotte Sabroe

Mette Frederiksen forklarede i stedet, at det »ikke var den aftale, der var indgået«.

»Når man tænker på de mutationer og de problemer, som der er i andre lande, så tror jeg ikke, der er nogen af os, som kan svare ædrueligt på så kompliceret et spørgsmål,« sagde statsministeren.

Den udtalelse har skabt bekymring hos danskerne og de folkevalgte på Christiansborg for, om statsministeren vil opretholde restriktioner baseret på hypotetiske trusler fra ind- og udland. Måske især da regeringen ofte beskyldes for i forvejen at genåbne samfundet for langsomt.

»Når folk ikke kan åbne deres forretninger, har forbud mod at mødes i grupper og så videre, så skal man ikke gøre sig illusioner om, at det er meget stort indgreb i den personlige frihed. Derfor skal statsministeren give en garanti for, at restriktionerne bortfalder,« siger Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh.

Han mener ikke, at Mette Frederiksen kan gemme sig bag, at man jo teoretisk set ikke kan vide, om der er opstået nye farlige mutationer eller måske helt nye epidemiske sygdomme.

»På et eller andet tidspunkt må man sige, at der skal genåbnes. Så må vi se på det, hvis der opstår et eller andet helt ekstraordinært,« siger Vanopslagh.

Radikale Venstre mener også, at Mette Frederiksen må imødegå den bekymring, som er opstået efter hendes udmelding tirsdag.

»Udgangspunktet må være, at restriktionerne bortfalder, og at samfundet er genåbnet i sensommeren eller efteråret, nå vi alle er vaccineret. Sker der så noget ekstraordinært, så må vi reagere på det,« siger Radikale Venstres sundhedsordfører, Stinus Lindgren, og fortsætter:

Dansk Folkepartis Liselott Blixt kræver statsministerens garanti for at samfundsrestriktionerne bortfalder. Det samme gør mange andre politikere. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Dansk Folkepartis Liselott Blixt kræver statsministerens garanti for at samfundsrestriktionerne bortfalder. Det samme gør mange andre politikere. Foto: Liselotte Sabroe

»Mette Frederiksen må gå ud og være helt klar her. Der bliver naturligvis tolket og lyttet på det, hun har sagt. Man skal ikke holde samfundet lukket, fordi man tror, der måske kan ske et eller andet,« siger Stinus Lindgren.

Nogenlunde samme melding lyder også hos De Konservative.

»Når danskerne er vaccinerede, så skal der ikke være nogen restriktioner. Det bør Mette Frederiksen gøre klart. Hvis der skal være restriktioner, så skal der i hvert fald ske noget ekstraordinært. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvad det kan være,« siger Per Larsen, sundhedsordfører for Konservative.

Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Matthiesen, er ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen ikke fjerner alle restriktionerne, selvom danskerne er fuldt vaccinerede.

Jeg spurgte statsministeren i dag. Og fik svar som frygtet: Ingen garanti for at alle restriktioner er ophævet, når alle danskere er tilbudt vaccine. For der er en risiko for mutationer.



Vores land regeres på frygt og overforsigtighed. Brug for sund fornuft og proportionalitet. https://t.co/MELbVAvKNj — Alex Vanopslagh (@AlexVanopslagh) April 13, 2021

»Borgerne er blevet brikker i Mette Frederiksens politiske spil. Det er længe siden, at det handlede om corona. Nu handler det om Mette Frederiksens fortælling om corona,« siger han og fortsætter:

»Enhver anstændig statsminister ville give borgerne deres frihed tilbage, men det tror jeg ikke, Mette Frederiksen har tænkt sig. Hun vil gennemføre en socialdemokratisk samfundskontrakt, hvor vi alle sammen skal testes, kontrolleres og prøves på, om vi er raske eller ej,« siger han.

B.T. har forsøgt at indhente kommentarer fra Enhedslisten og SF, men det har ikke været muligt. Ligeledes har B.T. forsøgt at få Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, til at uddybe statsministerens udtalelser, men det har heller ikke været muligt..

Dog har Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, uddybet udtalelserne på Twitter. Hans kommentar kan ses nedenfor.