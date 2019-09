Udlændingestyrelsen har undersøgt i alt 857 asylsager for snyd med nationalitet.

I ingen af 857 undersøgte asylsager er der fundet tegn på snyd med nationalitet, der har givet anledning til at inddrage en persons opholdstilladelse.

Sådan lyder konklusionen på en stikprøve foretaget af Udlændingestyrelsen i asylsager fra 2015 og 2016.

Det skriver Politiken på baggrund af et svar til Folketinget fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Hvorvidt udlændinge, der kom til Danmark i 2015 og 2016, snød sig til at få asyl ved at udgive sig for at være syrere, blev den tidligere regering enig med Dansk Folkeparti om at få undersøgt.

Selv om der ikke blev konstateret snyd med nationalitet i stikprøven, mener Mads Fuglede, udlændingeordfører for Venstre, at undersøgelsen var en god idé.

- Det var godt, at vi fik det gjort. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at kun folk, som virkelig kommer fra kriseramte områder, får opholdstilladelse, siger han til Politiken.

Udlændinge- og integrationsministeren finder imidlertid ikke, at undersøgelsens resultater "står helt mål" med de ressourcer, det har krævet at gennemgå sagerne manuelt.

- Dette ændrer dog ikke på, at initiativet havde et fornuftigt formål, og det er vigtigt, at vi prioriterer kontrolområdet, skriver Mattias Tesfaye i svaret.

Nu vil ministeren i stedet "undersøge andre muligheder for at styrke kontrollen med svig i forbindelse med ansøgning om asyl", skriver han videre.

Selv om styrelsen i ingen af de undersøgte sager i stikprøven har fundet anledning til at inddrage opholdstilladelsen på grund af snyd med nationalitet, har styrelsen i et enkelt tilfælde fundet grundlag for ikke at forlænge vedkommendes opholdstilladelse.

Det skyldes dog ikke, at vedkommende løj om sin nationalitet.

Det viste sig, at personen havde fået beskyttelse i et andet land, lyder det i svaret til Folketinget.

Udlændingestyrelsen mangler stadig at afslutte behandlingen af to sager udtaget i stikprøven. I alt vil styrelsen da have behandlet 859 sager.

/ritzau/