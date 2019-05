- Det er som om, alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort, skrev Stig Grenov.

Stig Grenov, Kristendemokraternes formand på orlov, beklager, at han fik formuleret sig "for skarpt" på Twitter.

På det sociale medie skrev han blandt andet i et tweet, at "det er som om, alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort."

Men det var ren og skær frustration over, at han gentagende gange blev misforstået, forklarer han efterfølgende.

Stig Grenov (Kristendemokraterne). Arkiv Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Stig Grenov (Kristendemokraterne). Arkiv Foto: Mads Claus Rasmussen

- Når man ser det ude af kontekst, ser man det hele anderledes, og der vil jeg gerne sige undskyld til alle de kvinder og mænd, der kunne opfatte det som et spark i ansigtet. Det var ikke tilsigtet, det var en del af en større sammenhæng, og jeg skrev det i frustration, siger han.

Han forklarer, at han skrev kommentaren, efter at flere på det sociale medie bevidst havde forsøgt at misforstå partiets politik.

Tilbage i 2008 skiftede Kristendemokraterne politik på området og gik væk fra at kæmpe for at afskaffe fri abort.

I stedet ønsker partiet obligatorisk rådgivning. Alle der tænker på at få foretaget en abort, skal have lægefaglig oplysning, socialfaglig rådgivning og ret til psykologhjælp efterfølgende.

/ritzau/