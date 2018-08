Selve eksistensgrundlaget er på spil, når partiet "Valgfest med mexicansk tema" afholder netop det i august.

København. Til regionsvalget i 2017 kunne borgere i Region Sjælland stemme på partiet "Valgfest med mexicansk tema". Nu, under et år senere, bliver festen en realitet. Spidskandidat og generalsekretær Michael Staal-Olsen føler pres for at levere.

"Valgfest med mexicansk tema" fik over 1000 stemmer ved valget, og dermed partistøtte på over 5000 kroner hvert år i fire år. De penge skal nu bruges på festen.

- Jeg føler absolut et pres.

- Vi skal gøre det klart, at vi er vores ansvar bevidst, og at vi kan levere det, som Region Hovedstadens borgere helt entydigt har gjort opmærksom på, at de ønsker, vi skal levere.

- Det er klart, at det vækker en vis nervøsitet, men også gåpåmod, hen imod den kommende valgfest med mexicansk tema, siger Michael Staal-Olsen.

Festen, der løber ad stablen den 18. august på Søpavillionen i København, vil have mexicansk mad, musikalsk indslag og underholdning. Alt sammen i samarbejde med den mexicanske ambassade, der også har lavet en spilleliste.

Michael Staal-Olsen har, hvis festen bliver en succes, stor tiltro til potentialet for det parti, han har stiftet.

- Jeg var glad for resultatet ved sidste valg. Men jeg havde også studeret potentialet. I 2013 var der - så vidt jeg husker - afgivet omkring 45.000 blanke stemmer og 5000 ugyldige stemmer til regionsrådsvalget.

- Så jeg fornemmede, at potentialet var stort for et festligt og gavnligt alternativ til at stemme blankt.

- Med 45.000 blanke stemmer har vi jo kun kradset i overfladen, når det kommer til potentialet, siger Michael Staal-Olsen.

For at udnytte det potentiale skal valgfesten dog gå godt, så konceptet kan vise, at det er en succes. Udviklingen bliver samtidig afgørende for, om "Valgfest med mexicansk tema" stiller op igen.

- Jeg er fuldt ud bevidst om, at det ikke bliver nemt her. Og der kommer ikke nogle nemme dage. Det er politikeres lod, siger spidskandidat og generalsekretær Michael Staal-Olsen.

/ritzau/