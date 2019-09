Der er nu en kandidat mindre til stillingen som Venstres næstformand, efter Kristian Jensen som bekendt trak sig lørdag.

Et af de helt varme emner, som af flere politiske kommentatorer blev udpeget som spidskandidat til næstformandsposten, var ellers 36-årige Stephanie Lose.

Men klokken 15.13 søndag eftermiddag stod det på Facebook soleklart, at Stephanie Lose ikke skulle medregnes i næstformandskabalen.

Hendes arbejde som formand for Region Syddanmark og formand i Danske Regioner samt hendes familiære forpligtelser var ikke forenelige med næstformandsposten i Danmarks største liberale parti, skrev hun i opslaget på Facebook, som du kan se i bunden af artiklen.

36-årige Stephanie Lose kommer ikke til at stille op til posten som næstformand i Venstre. Det meddeler hun søndag. Foto: Celina Dahl Vis mere 36-årige Stephanie Lose kommer ikke til at stille op til posten som næstformand i Venstre. Det meddeler hun søndag. Foto: Celina Dahl

B.T. fangede kort efter udmeldingen på Facebook Stephanie Lose til en uddybende kommentar.

»Mine forpligtelser i Region Syddanmark og i Danske Regioner er i sig selv tunge poster, der trækker mange timers arbejde, så jeg har været nødt til at gøre op med mig selv, om jeg har overskud til at løse den opgave ud fra alles ønsker og forventninger til, hvad det kræver at være næstformand i Venstre, uden at nogle bliver skuffede. Og det tror jeg ikke, at jeg ville kunne.«

»Hvis man skal gøre det ordentligt, betyder det, at man den ene dag skal stå i et forsamlingshus i Nordjylland og den anden dag i et forsamlingshus på Lolland. De forpligtelser kan jeg ikke leve op til på nuværende tidspunkt.«

Må tænke på sin døtre

Ud over Stephanie Loses arbejdsforpligtelser i regionen og i Danske Regioner passer posten som V-næstformand skidt med at have et familieliv ved siden af karrieren.

Stephanie Lose har to piger på henholdsvis 7 og 10 år, og de skal også tilgodeses i den tidsligning, hvor arbejde og fritid skal fordeles inden for døgnets 24 timer.

Har dine børn været en del af beslutningsprocessen?

»Vi har talt om det, men det er ikke en beslutning, som børn på 7 og 10 år skal tage. Beslutningen er truffet på baggrund af mine egne refleksioner.«

Når nu du ikke skal være en del af ledelsen i Venstre, hvem synes du så skal være det?

»Jeg er af den overbevisning, at Jakob Ellemann-Jensen kan sætte en klar politisk retning efter valget. At han kan samle Venstre på tværs af landet, organisation og de folkevalgte. Vi har mange forskellige dimensioner i Venstre, men jeg tror, at Jakob Ellemann-Jensen er manden, der kan gøre det.«

Så du peger på Jakob Ellemann-Jensen som ny formand i Venstre?

»Ja.«

Hvem Stephanie Lose peger på som næstformand, er uvist.