Det bugner med blomster foran Papes hjem i Viborg, hvor borgmesteren har bedt om, at rådhuset flager på halv.

Stemningen er "trykket" og "grådkvalt" i Søren Pape Poulsens midtjyske hjemby Viborg, hvor han boede og havde været borgmester.

Det fortæller Lars Norup, der netop er stoppet som chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad efter 23 år på posten, under en gåtur gennem byen søndag formiddag.

- Stemningen er trykket, og uanset hvem man taler med, handler det om Søren. Han var meget elsket for den, han var.

- Nu har jeg lige set Mette Abildgaard på tv, og det, der bliver sagt om Søren, er ikke noget, man siger, fordi man skal, når han er død. Det er, fordi han har gjort et dybt indtryk på alle, siger Lars Norup.

Søndag morgen gav politisk ordfører for De Konservative Mette Abildgaard interview til TV 2 og DR. Her kaldte hun blandt meget andet Pape for "et meget fint menneske".

Søren Pape Poulsen døde lørdag efter en hjerneblødning, han blev ramt af fredag. Han havde været formand for De Konservative i ti år.

- Der er ikke nogen, der ikke er berørt af den triste besked, vi fik i går. Vi husker Søren som en person, der talte med alle, og som kæmpede for vores lokalsamfund, fortæller Lars Norup.

Billeder fra Viborg viser, at det bugner med blomster foran opgangen til Papes lejlighed i byen.

Allerede lørdag aften havde viborgensere også været forbi for at sætte blomster og lys.

Borgmester i Viborg Ulrik Wilbek (V) siger, at han har bedt om, at rådhuset i Viborg søndag flager på halv.

- Jeg er personligt chokeret og synes, at det er uvirkeligt. Man tænker på de efterladte og hele den unødvendighed, den slags er, siger han.

Nyheden om Papes død kom lørdag eftermiddag. Og derfor er det svært for Venstre-borgmesteren overhovedet at tænke på mindeord, når chokket endnu ikke har lagt sig, siger han.

- Men jeg kan kun tilslutte mig alt det, der bliver sagt. At det var et godt menneske. Jeg har stadig svært ved at sige "var", fortæller han.

Lars Norup er ikke i tvivl om, at uanset hvor Pape befandt sig, havde han Viborg med i hjertet.

- Det kan jeg se, når jeg bladrer mine sms'er fra ham igennem. Han havde en kæmpe veneration for lokalsamfundet, som han også fysisk var en del af.

- Var han hjemme i weekenden, sad han på Nytorv og fik frokost. Han kom i domkirken og gik til fodbold og håndbold. Og man kunne sagtens få en helt almindelig sludder med ham. Der var ikke noget opstyltet over ham.

Berlingske har søndag formiddag været til stede ved en højmesse i Viborg Domkirke.

Sognepræst Anne Mette Fruelund Andersen nævnte også Søren Pape Poulsens død under prædikenen.

Ifølge Berlingske sluttede den med ordene:

- Som markering her ved Søren Pape Poulsens alt for tidlige død vil jeg blot sige her i menigheden og domkirken, hvor Søren kom: Han vil blive dybt savnet.

Efterfølgende blev salmen "Se nu stiger solen" sunget.

Søndag eftermiddag, inden superligakampen mellem Viborg FF og Randers FC begynder klokken 14.00, vil Viborg mindes Søren Pape Poulsen med et minuts klapsalver.

/ritzau/