Formanden for Grønlands næststørste parti stopper. Talentmassen i grønlandsk politik er lille, mener adjunkt.

Nuuk. Grønlands næststørste parti Inuit Ataqatigiit (IA) og grønlandsk politik har mandag lidt et tilbageslag.

Det vurderer Rasmus Leander Nielsen, der er adjunkt ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik ved Grønlands Universitet, efter at Sara Olsvig, der er formand for IA, har annonceret, at hun trækker sig.

Han fortæller, at det er en uheldig situation, da grønlandsk politik ikke vrimler med talenter.

- Talentmassen i de fleste af grønlandske partier er ikke særlig stor, siger Rasmus Leander Nielsen.

- Der bliver færre og færre af de folk, der har den virkelig brede appel i grønlandsk politik, som Sara Olsvig har.

Han fortæller, at problemet i grønlandsk politik og også i IA er, at talenterne og profilerne ofte vælger at søge væk fra politik.

- Nogle af dem, der brænder igennem og som vil det parlamentariske spil og ikke så meget konflikterne, vælger at træde ud af grønlandsk politik.

- Det kan blive et problem, at man ikke har arvefølgen ordentligt på plads - ikke bare i IA, men også i nogle af de andre partier, siger Rasmus Leander Nielsen.

Sara Olsvig fik flest personlige stemmer ved valget tidligere på året, men trækker sig fra parlamentet med virkning fra 5. november.

- Beslutningen er kommet gradvist og har været undervejs i et stykke tid. Det er blevet stadig klarere for mig, at arbejdet i det nuværende politiske klima ikke stemmer overens med min integritet, siger Sara Olsvig til det grønlandske medie Sermitsiaq.

Det dårlige klima hæmmer og modvirker det politiske arbejde, mener hun, og understreger at beslutningen ikke har noget at gøre med interne forhold i IA.

Rasmus Leander Nielsen fortæller, at timingen i tilbagetrækningen kommer som en overraskelse.

Han forklarer, at grønlandsk politik er i en vigtig periode nu, og hun kunne have valgt at trække sig lige efter valget, hvor hun sammen med sit parti ikke formåede at få magten.

Ifølge Leander Nielsen kunne hun også vente til et kommende valg, der ifølge ham snart kan komme, da grønlandsk politik siden valget i april har været ramt af den ene krise efter den anden.

