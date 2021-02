Ida Auken (S) bliver folketingskandidat i Frederiksberg Slotskreds.

Det siger hun til ugeavisen Frederiksberg Liv.

- Jeg er født på Frederiksberg, døbt på Frederiksberg, konfirmeret på Frederiksberg og gift på Frederiksberg.

- Min mor (tidligere folketingsmedlem og nu medlem af Europa-Parlamentet for SF Margrete Auken, red.) har været præst ved Frederiksberg Kirke i 40 år, så jeg er kommet på Frederiksberg hele mit liv, og i dag kan jeg ikke forestille mig at bo andre steder, siger Ida Auken til avisen.

Hun forlod i sidste måned De Radikale til fordel for Socialdemokratiet. Da Auken blev valgt ind i Folketinget ved valget i 2019, var hun opstillet i Københavns Storkreds.

Auken var De Radikales største stemmesluger i forbindelse med 2019-valget. Hun fik 21.723 personlige stemmer. På landsplan blev det kun overgået af ni andre.

Det er ifølge avisen en enig S-bestyrelse, som indstiller Auken til at blive folketingskandidat i Frederiksberg Slotskreds.

Valget sker først formelt ved en ekstraordinær kredsgeneralforsamling. Her er Auken eneste kandidat.

Auken sygemeldte sig i april sidste år med stress. Og det var først i forbindelse med partiskiftet til S, at hun meldte sig tilbage på den politiske bane igen.

Hun var det andet medlem af folketingsgruppen, som De Radikale mistede på kort tid.

Få dage før Aukens farvel meldte Jens Rohde sig også ud. Han er i øjeblikket løsgænger - og altså ikke tilknyttet noget parti.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtrykte i sidste måned glæde over at få Auken med på S-holdet.

- Jeg er glad for, at Ida Auken har valgt at blive en del af Socialdemokratiet. Ida er en erfaren og utrolig dygtig politiker.

- Hun har de seneste mange år brugt sit politiske liv på at kæmpe for klimaet og miljøet. En kamp, vi deler i Socialdemokratiet. Jeg glæder mig derfor også over, at vi i dag kan byde Ida varmt velkommen i vores folketingsgruppe, sagde Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

Auken har foruden De Radikale også tidligere siddet i Folketinget for SF. Hun er tidligere miljøminister for SF.

