Socialdemokratiets gruppeformand og statsrevisor, Henrik Sass Larsen (S), prioriterede sit eget tv-program på TV2 News over arbejdet hos Statsrevisorerne.

Sådan lyder det fra Statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF), der rejser kritik af Henrik Sass Larsen.

»Jeg er ikke tilhænger af den måde at prioritere på. Jeg mener ikke, at det er det rigtige, selvfølgelig ikke,« siger han til Radio24syv.

Udmeldingen kommer, efter at Henrik Sass Larsen søndag gav et stort interview i Politiken.

Her fortalte han, at han i oktober blev ramt af en depression, der i næsten to måneder fik ham til at sove »19-20 timer i døgnet« og føre daglige samtaler med en psykolog.

I interviewet fortæller Henrik Sass Larsen også, at han i den periode ikke var i stand til at komme på arbejde bortset fra sit eget, ugentlige tv-program på TV2 News med Søren Pind.

Onsdag aften i Aftenshowet på DR1 forsvarede Henrik Sass Larsen, at han passede sit tv-program, mens han ikke deltog i arbejdet hos Statsrevisorerne.

»Det er ikke sådan, at statsrevisorjobbet kommer før alt mulig andet. Det er det faktisk ikke,« sagde Sass Larsen.

Den prioritering ærgrer Henrik Thorup.

»Umiddelbart må han jo selvfølgelig selv vurdere, hvad han mener er vigtigere end andet. Men jeg mener alligevel, at der må være forskel på at sidde i et studie med Søren Pind og udveksle synspunkter, eller om man bestrider sit job som statsrevisor,« siger han til Radio24syv.

Til spørgsmålet om, hvad han synes om det, svarer Henrik Thorup.

»Jeg er ikke tilhænger af den måde at prioritere på. Jeg mener ikke, at det er det rigtige, selvfølgelig ikke,« siger han.

Thorup svarer bekræftende på, at Sass har været mindre engageret end andre statsrevisorer.

»Ja. Det må man jo sige her. Han har jo vurderet, at det var vigtigere at sidde med Søren Pind end at være hos statsrevisorerne,« siger Henrik Thorup.

Henrik Sass Larsen har ikke nogen kommentarer, oplyser Socialdemokratiets presseafdeling til Radio24Syv.

Henrik Sass Larsen har understreget, at han kom sig over sin depression i løbet af december.

Han fik dog et tilbagefald i midten af februar, da der var forlydender om, at der var en historie på vej i medierne, der kunne sætte ham i dårligt lys, fortalte han til Politiken søndag.

/ritzau/