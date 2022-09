Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

152 milliarder skylder vi danskere til det offentlige.

Det er alt i form af fartbøder, gammel SU-gæld og skat, der ikke er blevet betalt tilbage.

DR skriver, at formanden for Statsrevisorerne, Klaus Frandsen, opfordrer til, at man sletter dele af danskernes gæld til det offentlige og stopper med at bruge ressourcer på at jagte umulig gæld.

Forslaget kommer, da man reelt ikke kan inddrive gælden grundet it-problemer i staten, og da store dele af gælden er blevet rigtig gammel. Ud af de i alt 152 milliarder kroner vurderes det, at lidt over 10 milliarder kroner sagtens kan streges.

Henning Boye Hansen, skatteekspert i BDO, mener også, at man burde afskrive en del af den offentlige gæld. Han vurderer dog, at milliardbeløbet, som kan slettes, formentlig kan være langt højere. Helt op omkring 50 milliarder kroner.

Men sådan bliver det ikke, hvis det står til skatteminister Jeppe Bruus (S).

»Jeg forventer, at hvis jeg betaler min gæld, så betaler du din,« siger han til DR.

Han henviser til, at man først skal have et helt fuldt overblik over, at der ikke kommer ny gæld ind, som man ikke kan inddrive.