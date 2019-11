Forløbet om dab-udbuddet, som Radio24syv tabte, skal undersøges nærmere, mener Statsrevisorerne.

Forhåbningsfulde fans af Radio24syv, der havde sat næsen op efter en redning af den nu lukkede radiokanal, skal ikke sætte deres lid til Statsrevisorerne.

De har fredag diskuteret sagen og har bedt Rigsrevisionen om et notat, der skal beskrive forløbet, konstruktionen af dab-udbuddet samt muligheden for at klage.

Men Statsrevisorerne kan ikke redde den nu lukkede radio.

- Vi kan ikke gøre noget. Det har vi ikke hverken mulighed for eller lyst til at gå ind i på den måde.

- Vi vil gerne se på forløbet, konstruktionen af udbuddet og klageadgangen, siger formand Henrik Thorup (DF).

Radio Loud vandt udbuddet foran Radio24syv, der lukkede for et par uger siden. Afgørelsen har skabt heftig diskussion.

Ud over Radio24syv og Radio Loud havde DK4 Radio budt på kanalen.

De tre ansøgere blev bedømt på tre kriterier - kvalitet og realisme i ansøgerens plan for drift af radiokanalen, størrelsen på det økonomiske tilskud og programplaner.

Det er den del, som Statsrevisorerne nu vil have gransket - især delen om klageadgangen.

Forløbet har affødt en byge af spørgsmål fra blandt andet Radio24syv, som har været kritisk over for afgørelsen.

Radio24syv har sat spørgsmålstegn ved den regnemetode, der er brugt til at give karakterer til de programplaner, som var en del af ansøgningen.

Men Radio- og tv-nævnet, som traf afgørelsen, afviser anklagerne. Dermed er sagen umiddelbart lukket, da der ikke eksisterer anden klagemyndighed end nævnet selv.

Den fungerende ombudsmand har tidligere meddelt, at han ikke ikke går ind i sagen om Radio- og tv-nævnets dab-sendetilladelse til radiokanalen Radio Loud.

Efter otte år lukkede og slukkede Radio24syv for et par uger siden, da sendetilladelsen på FM-båndet ophørte 31. oktober.

Radio Loud sender for første gang 1. april 2020.

