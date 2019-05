Dårlig information og kompensation hos DSB og Banedanmark kan reducere passagertal, mener Statsrevisorer.

DSB og Banedanmark er ikke gode nok til at informere og kompensere togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger.

Det konkluderer Statsrevisorerne, der retter kritik af selskaberne bag tognettet.

- Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at DSB og Banedanmark ikke informerer og kompenserer deres togpassagerer på tilfredsstillende vis ved forsinkelser og aflysninger, lyder det i en beretning:

- Konsekvensen er gener for passagerer, utilfredse kunder og på sigt risiko for reduktion i passagertal.

Det er ikke meningen, at passagerer skal "kæmpe" for at få, hvad de har krav på, mener Statsrevisorerne.

Derfor anbefaler de, at DSB øger kendskabet til passagerernes rettigheder og gør den økonomiske kompensation automatisk.

Ifølge beretningen udebliver kompensationen, som nogle passagerer har ret til. Andre får en større kompensation, end de bør.

Det sidste er et problem, som DSB har kendt til siden 2016.

Ifølge Banedanmark koster togforsinkelser og aflysninger samfundet 1,1 milliard kroner om året.

DSB og Banedanmark deler ansvaret for at informere om forsinkelser og aflysninger, mens DSB har ansvaret for økonomisk kompensation.

Passagerrettighederne har eksisteret siden 2007, og Statsrevisorerne anbefaler, at transportministeren analyserer, hvad der kan forklare, at det ikke er lykkedes at nå et tilfredsstillende niveau af information og kompensation.

Det fremgår af beretningen, at DSB og Banedanmark ikke lever op til egne målsætninger på området.

Statsrevisorerne har til opgave at holde styr på, at skatteborgernes penge forvaltes så effektivt som muligt, og at de bruges, som Folketinget har besluttet.

Statsrevisorerne består af et kollegium på seks medlemmer, hvor Henrik Thorup (DF) er formand, og Klaus Frandsen (R) er næstformand.

De øvrige medlemmer er Henrik Sass Larsen (S), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL) og Britt Bager (V).

/ritzau/