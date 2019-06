Omkostninger på udbudsmateriale og ved gennemførelse af indkøb skal minimeres, mener statsrevisorerne.

Både virksomheder og ministerier kan spare penge, når det offentlige køber ind hos private virksomheder.

Det konkluderer Statsrevisorerne i en afgørelse fredag.

Statsrevisorerne mener, at ministerierne skal minimere omkostningerne på blandt andet det udbudsmateriale, der er i forbundet med offentlige udbud.

- Statsrevisorerne finder, at ministerierne bør styrke indsatsen for at minimere transaktionsomkostningerne, når de gennemfører udbud, da dette vil medføre besparelser for både staten og den private sektor, står der i pressemeddelelsen.

Statsrevisorerne peger på, at omkostningerne blandt andet kan mindskes, hvis ministerierne øger dialogen med leverandørerne og i højere grad koordinere udbud og indkøb på tværs af ministerområderne.

/ritzau/