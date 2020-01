Erhvervsministeriet, Skatteministeriet og særligt Justitsministeriet får kritik af Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne kritiserer på baggrund af kritisk beretning fra Rigsrevisionen tre ministerier for deres indsats på hvidvaskområdet.

Det oplyser Statsrevisorerne.

Det er Erhvervsministeriet, Skatteministeriet og særligt Justitsministeriet, kritikken retter sig mod.

Statsrevisorerne mener ikke, at de effektivt har levet op til hvidvasklovens formål om at forhindre kriminelle i at misbruge danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Hvidvask forpligter eksempelvis pengeinstitutter, realkreditinstitutter, advokater og spiludbydere til at komme med en underretning, hvis de får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Underretningen skal ske til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), som i daglig tale kaldes Bagmandspolitiet.

Kritikken fra Statsrevisorerne går på, at de tre ministeriers kontrol- og vejledningsindsats ikke effektivt har støttet virksomhederne i deres arbejde med at opdage og underrette om mistænkelige transaktioner.

På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse af statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme kritiseres også Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat.

Sekretariatets håndtering af de titusindvis af underretninger med mistanke om hvidvask er ikke tilstrækkelig.

Endelig retter Statsrevisorerne også kritik mod politiet, Bagmandspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

De har ikke i tilfredsstillende grad givet Hvidvasksekretariatet feedback på, hvad de videresendte underretninger er blevet anvendt til.

Bagmandspolitiet fik i 2019 53.454 underretninger om potentiel hvidvask.

/ritzau/