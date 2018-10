Det er "meget kritisabelt", hvordan tilskud til fiskeri er forvaltet, mener Folketingets Statsrevisorer.

København. Statsrevisorerne kritiserer kraftigt, hvordan tilskud til EU's fiskeripolitik er forvaltet.

Det siger statsrevisorerne efter på Rigsrevisionens kritiske beretning.

Statsrevisorerne påtaler, at forvaltningen af tilskud på fiskeriområdet under EHFF-programmet har været meget kritisabel. Programmet er økonomien bag EU's fælles fiskeripolitik.

Den mangelfulde forvaltning har indebåret, at der er udbetalt tilskud i strid med lovgrundlaget, og at der er sket forskelsbehandling af ansøgere, mener Statsrevisorerne.

De påpeger, at der er risiko for krav om tilbagebetaling fra Europa-Kommissionen.

Statsrevisorerne finder, at der har været så mange "fejl og uregelmæssigheder", at det er udtryk for "en bekymrende og usædvanlig administrationskultur".

Statsrevisorerne henviser til, at det ikke er første gang, der er problemer. Sidste efterår fremsatte Rigsrevisionen kritik af forvaltningen af fiskekvoter.

Det fik statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at flytte fiskeriet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet. Her fik Karen Ellemann (V) ansvaret.

Hun indgik i efteråret 2017 en aftale med fiskeriordførerne fra alle Folketingets partier. Aftalen sætter nye spilleregler for, hvordan fiskekvoterne skal forvaltes - udenom såkaldte kvotekonger.

- Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen ligesom beretningen om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri ikke alene dokumenterer en meget kritisabel forvaltning af fiskeriområdet, men også dokumenterer forhold, der indikerer ulovligheder, som hverken er blevet forebygget eller opdaget.

/ritzau/