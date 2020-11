»Vis din opbakning til Nordjylland.«

5. november klokken 20.53 lagde Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, et opslag på sin Facebook-profil.

I opslaget opfordrer hun danskerne til at støtte de 280.000 nordjyder, som fra mandag bliver ramt af en række coronarestriktioner, som i den grad kommer til at få konsekvenser landsdelens borgere.

Men særligt Mette Frederiksens beklædning er de seneste dage blevet heftigt debatteret på de forskellige sociale medier.

På billedet har Mette Frederiksen nemlig en sort jakke på, der til forveksling godt kunne ligne en pels – og i det her tilfælde en minkpels.

Det har medført, at et billede af Mette Frederiksens opslag flankeret af en minkpels til knap 40.000 kroner har delt sig som en steppebrand på de sociale medier, hvor tusindvis har delt og kommenteret billedet.

Her påpeger flere, at der er tale om manglende situationsfornemmelse, hvis Mette Frederiksen vitterligt bærer en minkpels på et billede, hvor hun vil sende sin støtte til de nordjyske borgere og ikke mindst landsdelens mange minkavlere.

Minkavlere, der er blevet beordret at aflive millioner af mink af frygt for en muteret coronavirus, som i værste fald kan svække en kommende vaccine mod corona.

Men er det så en minkpels, hun har på?

Inden vi kommer til det svar, så lad os først lige skrue tiden tilbage.

For i virkeligheden er der tale om et gammelt billedet. Et billede, der tilsyneladende er taget på Slettestrand ikke langt fra Blokhus.

Mette Frederiksen delte det første gang tilbage i marts 2018 med teksten: 'Kolde påskehilsner til jer alle her fra Slettestrand'.

Og jakken?

Statsministeriet oplyser til B.T., at der IKKE er tale om en minkpels.