Ekstra kræfter øger Statsministeriets evne til at kigge Finansministeriet i kortene, vurderer professor.

Mette Frederiksen (S) får sine egne økonomiske rådgivere i Statsministeriet. Det skriver Altinget.

Statsministeren og hendes embedsfolk er således i færd med at ansætte et departementsråd for økonomisk politik, der ventes at få mellem tre og fem ansatte i en ny økonomisk afdeling.

Her skal de ifølge Altinget være med til at udvikle regeringens økonomiske politik og finde nye løsninger på samfundsøkonomiske problemstillinger i samarbejde med de økonomiske ministerier.

Opgaverne kan spænde fra erhvervspolitik til finanspolitik og skattepolitik afhængigt af regeringens udviklingsprojekter.

Og så kan de ekstra økonomiske kræfter øge Statsministeriets evne til at kigge Finansministeriet i kortene. Det vurderer Tim Knudsen, professor emeritus i statskundskab ved Københavns Universitet.

- Jeg ser det som et forsøg på at styrke statsministerens kontrol med den økonomiske politik, og det vil give statsministeren en bedre mulighed for at få en "second opinion" på de vurderinger, udspil og beregninger, der kommer fra Finansministeriet, siger Tim Knudsen til Altinget.

Socialdemokratiet har tidligere talt om et behov for et opgør med ikke mindst regnemodellerne i Finansministeriet.

Mogens Lykketoft, der var socialdemokratisk finansminister op igennem 1990'erne, mener, at flere økonomiske rådgivere kan være en fordel.

- Der er mange forskellige skoler omkring økonomisk politik. Det er en fordel for statsministeren selv at have nogle muskler i diskussionen om, hvad der er den rigtige økonomiske politik, siger han til Altinget.

