Venstres nuværende næstformand, Inger Støjberg, fastholder, at hun ikke gav ulovlig ordre i instrukssag.

Hverken embedsfolk i Statsministeriet eller tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan drages til ansvar i instrukssagen om adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Det skriver Instrukskommission i en delberetning mandag.

- Statsministeriets rolle i sagen ses ikke at give grundlag for at foretage nogen ansvarsvurdering i forhold til de involverede embedsfolk fra Statsministeriet, står der blandt andet.

Om Løkke står der blandt andet:

- Der er ikke i sagen sikre oplysninger om, at Lars Løkke Rasmussen i øvrigt havde særlige oplysninger om sagen.

Sagen har den nuværende næstformand i Venstre, Inger Støjberg, i hovedrollen. Hun var udlændinge- og integrationsminister, da den ifølge kommissionen ulovlige instruks om at adskille asylpar blev givet i 2016.

