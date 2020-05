Statsministeriet indkalder til pressemøde klokken 14. Det forventes at handle om grænseåbning.

Statsministeriet indkalder til pressemøde klokken 14. Mens emnet for pressemødet ikke fremgår, forventes det at handle om en kommende grænseåbning.

Onsdag i sidste uge lovede statsminister Mette Frederiksen (S) efter forhandlinger i Folketinget, at der senest i dag, fredag, ville komme en melding om, hvornår og hvordan grænserne til Sverige og Tyskland vil blive åbnet.

- Vi vil åbne kontrolleret. Det skal ses i sammenhæng med, hvordan resten af samfundet åbner.

- Vi lavede på Marienborg en aftale om, at regeringen 1. juni skulle melde ud om grænserne. Det har vi nu besluttet at rykke frem til 29. maj for at give turistbranchen større tryghed, sagde Mette Frederiksen.

Grænserne har været lukkede siden 14. marts, hvor de blev lukket for at mindske spredning af coronavirus.

Kun personer med et anerkendelsesværdigt formål har måttet krydse grænserne ind i landet. Det er turisme ikke, og derfor lider turismeindustrien som restauratører, hoteller og sommerhusudlejere voldsomt under lukningen.

Regeringen er blevet kritiseret for at holde grænsen lukket. Forud for genåbningsforhandlingerne i sidste uge havde et flertal uden om regeringen krævet en åbning af grænserne.

Det krav endte dog i en mindre udvidelse af, hvad anerkendelsesværdige formål er.

Fredag formiddag sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) på et møde i Europaudvalget i Folketinget:

- Jeg er helt klar over de store økonomiske konsekvenser ved de lukkede grænser. Og vi skal ikke holde dem lukkede mere end højst nødvendigt. Men vi skal træde forsigtige frem.

- Der kommer en god løsning. Ikke i morgen, men senere i dag.

/ritzau/