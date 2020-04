Klokken 20 mandag har statsminister Mette Frederiksen (S) indkaldt til pressemøde om corona-situationen.

Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften klokken 20.

Statsminister Mette Frederiksen (S) forventes at præsentere en plan for genåbning af Danmark.

Indkaldelsen er sket via en pressemeddelelse.

Fra klokken 14:30 har statsministeren holdt møde med partilederne på Christiansborg for at orientere om regeringens planer for, hvordan Danmark kan blive genåbnet oven på den nedlukning, der er indført for at begrænse smitten med coronavirus.

/ritzau/