Statsministeren bekræfter mandag på et pressemøde, at hendes ministerium var involveret i omstridt minksvar.

Minksagen, der endte med at vælte Mogens Jensen (S) som fødevareminister, er ikke lukket endnu.

På mandagens pressemøde om yderligere coronarestriktioner skulle statsminister Mette Frederiksen (S) igen forholde sig til sagen.

Og hun bekræfter på et spørgsmål fra B.T., at hendes egen stabschef i Statsministeriet, Martin Justesen, har været involveret i et meget omtalt svar fra Miljø- og Fødevareministeriet i sagen om aflivningen af alle mink i Danmark, hvor det har vist sig, at der ikke var et lovgrundlag på plads.

- Der er ikke noget som helst afslørende i, at der er kommunikation mellem ministerierne. Det vil der også være fremover.

- Pressemødet i dag handler om restriktioner, der påvirker halvdelen af Danmarks befolkning. Jeg har ikke mere at tilføje, siger Mette Frederiksen.

Det er B.T., som i weekenden kunne fortælle, at Statsministeriet var involveret, da tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) i begyndelsen af november var fanget mellem to modstridende udsagn om sin viden om aflivningen af mink.

Det viser fortrolige mails mellem Mogens Jensens nærmeste rådgivere, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Sagen begyndte, efter at regeringen 4. november meldte ud, at alle mink i Danmark skulle aflives på grund af en mutation af coronavirus fra mink til mennesker, hvilket var til fare for en fremtidig vaccine.

Den efterfølgende weekend sagde Mogens Jensen, at det hastede.

- Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud, sagde han.

Et par dage senere, tirsdag 10. november, var ordlyden en anden. Her sagde den daværende fødevareminister, at han ikke var orienteret om den manglende lovhjemmel, da han sammen med Mette Frederiksen meldte beslutningen ud.

For at finde en forklaring på de to modstridende udsagn skrev Mogens Jensens pressechef, Bjarke Kamstrup, en mail til blandt andre Mogens Jensens særlige rådgiver og departementschef tirsdag 10. november.

I korrespondancen gav pressechefen selv et bud på et svar, som placerede ansvaret for fejlen hos embedsværket.

Men Mogens Jensens særlige rådgiver, Søren Andersen, svarede, at Mette Frederiksens stabschef "ønsker ikke, at vi går ind i hvert eneste tvivlsspørgsmål".

Søren Andersen skrev, at "jeg mangler stadig endeligt go, men tror vi lander på noget i denne retning":

"Det er tydeligt, at der er begået fejl i dette forløb. Derfor har jeg også nu iværksat en redegørelse, som skal afdække hele forløbet. Jeg kan kun gentage, at jeg ikke var bekendt med, at der manglede lovhjemmel, da jeg meldte beslutningen, om at alle mink skal aflives, ud. Det beklager jeg, og så ser jeg frem til at få en dialog med Folketingets partier, når vi har en redegørelse på plads".

Svaret blev skrevet ind i en pressemeddelelse, som Mogens Jensen sendte ud senere samme dag, har B.T. skrevet.

Dansk Folkeparti indkalder statsministeren i samråd om sagen.

/ritzau/