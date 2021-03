Der skydes fra flere sider mod, at statsminister Mette Frederiksen (S) har brugt tid på at tage til Israel.

Statsminister Mette Frederiksens (S) beslutning om at tage til Israel for at diskutere fælles indsats mod covid-19 med landets premierminister Benjamin Netanyahu og Østrigs kansler Sebastian Kurz møder kritik.

Kritikken lyder på flere fronter. Eksempelvis er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen langt fra overbevist om, at turen var værd at udskyde forhandlinger om genåbning over.

- Det, der er meldt ud, er meget ukonkret. Så jeg har stadig til gode at se, hvad besøget i Israel bibringer den hjemlige debat lige nu, siger han.

Mette Frederiksen og de andre statsledere er enige om at lave fælles forskning og så er der givet "et mentalt håndtryk" om på sigt at lave fælles vaccineproduktion. Før mødet var der spekulation om, hvorvidt Danmark kunne købe vacciner af Israel. Men det er altså ikke sket.

- Det lyder da spændende. Men det ændrer ikke på, at vi her og nu har en politisk diskussion om genåbning. Den forlader statsministeren så i al hast for at drage til Israel.

- Mange mennesker har brug for at vide, at der kommer en genåbning. Vi har brug for at planlægge en genåbning. Og vi har brug for at sige til mennesker, der risikerer konkurs, at der er lys på den anden side, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Kritikere fra støttepartierne SF og De Radikale har i højere grad fokus på, at de mener Mette Frederiksen har gjort sig til en brik i Benjamin Netanyahus valgkamp, der kører på fuld blus.

- Netanyahus kampagnestab må klappe i deres små hænder, mens danskerne må spørge os selv, hvorfor i alverden dette møde om et langsigtet samarbejde ikke kunne tages virtuelt, så vi andre kan komme i gang med forhandlinger om genåbning af Danmark, skriver formand for Udenrigspolitisk Nævn Martin Lidegaard (R) på Twitter.

SF's Karsten Hønge skriver, at Mette Frederiksen har gjort sig til "statist" i Netanyahus "valgkampsspin".

- At der er valgkamp i et land, vi samarbejder med, er et vilkår i et demokrati. Det betyder ikke, at vi ikke kan samarbejde med det land, sagde Mette Frederiksen på et pressemøde om den kritik.

Hos Enhedslisten skriver coronaordfører Peder Hvelplund, at han har indkaldt statsministeren i samråd efter, at hun beskrev samarbejdet på pressemødet.

- Undskyld mig, hvad i alverden er det, statsministeren løber rundt og laver i Israel?

- Dansk udenrigspolitik ændret med et fingerknips uden at orientere Folketinget! Hvad for en aftale - med hvem - på hvilke betingelser?, skriver han.

/Ritzau/