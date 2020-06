Martin Rossen, der er har været meget omtalt som en de mest magtfulde folk i regeringen, skifter til Danfoss.

Statsminister Mette Frederiksens (S) omtalte og magtfulde stabschef og særlige rådgiver Martin Rossen forlader sin stilling, som ellers blev oprettet til ham. Han har fået job hos virksomheden Danfoss.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

- Martin har en meget stor andel i, at det lykkedes Socialdemokratiet at genvinde regeringsansvaret ved folketingsvalget sidste år, og at regeringen har kunnet sætte en klar politisk retning for vores arbejde.

- Martin og jeg har kendt hinanden i 25 år, vi er tætte venner, og han har været min nærmeste rådgiver, fortrolige og sparringspartner i de seneste ni år.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne ville have beholdt Martin, skriver Mette Frederiksen i meddelelsen.

Martin Rossen får stillingen som vicedirektør i Danfoss, der især er kendt for at producere termostater til radiatorer.

- Min beslutning om at skifte spor arbejdsmæssigt har været vemodig og krævet grundig overvejelse. Følelserne er meget store og modsatrettede.

- Danfoss er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Jeg er vokset op på Als, og min mor var ansat i virksomheden. Danfoss spiller en vigtig rolle for, at verden lykkes med den grønne omstilling, siger Rossen.

Han får ansvar for kommunikation og public affairs, oplyser Danfoss.

I det politiske sekretariat i Statsministeriet indgår fortsat to særlige rådgivere og en sekretær.

Der er endnu ikke taget stilling til eventuelle omorganiseringer som følge af fratrædelsen.

Martin Rossen har strategisk haft en stor rolle i partiets højredrejning på udlændingepolitikken og venstredrejningen i den økonomiske politik, der har bragt Socialdemokratiet til magten.

Stillingen som stabschef i Statsministeriet blev oprettet til ham, og han har været en del omtalt i pressen, fordi kritikere frygtede, at han fik for meget magt uden at kunne stilles til ansvar.

Statsministeren var derfor i samråd for at forsvare udnævnelsen.

Han har været medlem af koordinationsudvalget og økonomiudvalget, som er de to magtfulde udvalg, der koordinerer regeringens politik. Det er ellers kun de øverste folkevalgte topministre, der har plads der.

Mette Frederiksen har dermed sagt farvel til to af sine vigtigste støtter, der har været med til at bringe hende til magten.

I september sidste år forlod Henrik Sass Larsen dansk politik for at blive administrerende direktør i en brancheforening for kapitalfonde.

/ritzau/