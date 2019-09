Statsminister Mette Frederiksens nærmeste rådgiver Martin Rossen har hævet penge i sit anpartsselskab uden at afregne med Skat.

Der fremgår af årsberetningen fra 2011 fra hans anpartsselskab M. Rossen Holding, hvor en statsautoriseret revisor har betegnet hans ageren som ulovlig.

Det er Se og Hør, der kan afsløre, at en af statsministerens mest betroede medarbejdere har handlet i strid med loven.

Firmaet M. Rossen Holding havde til formål at eje værdipapirer og være holdingselskab for andre selskaber.

Tekst fra årsrapporten fra Martin Rossens selskab M. Rossen Holding. Kilde: CVR Vis mere Tekst fra årsrapporten fra Martin Rossens selskab M. Rossen Holding. Kilde: CVR

I årsregnskabet fra 2011 gør den statsautoriserede revisor opmærksom på, at Martin Rossen har et ulovligt mellemværende med hovedpartsanhaver.

Det dækker over, at Martin Rossen har lånt penge af sit eget selskab, og det må man ikke, skriver Se og Hør.

Ønsker man at hæve penge i selskabet, skal der nemlig betales skat af beløbet, og det har Martin Rossen forsømt.

Martin Rossens gæld til selskabet var i 2011 på 30.850 kroner, der blev tilbagebetalt i forbindelse med lukningen af selskabet.

B.T. har kontaktet Martin Rossen med henblik på at få en kommentar til det ulovlige lån. Til Se og Hør siger han:

Til SE og HØR skriver han i en mail:

'Jeg kan bekræfte, at jeg for otte år siden overførte ca 30.000 kr fra mit selskab som var under afvikling.'

'Jeg er senere blevet opmærksom på at beløbet blevet hævet for tidligt i forhold til gældende regler. Det er mit ansvar. Jeg har ikke haft nogen fordel af den overførsel og det har ikke kostet hverken private eller offentlige kasser noget,' skriver Martin Rossen til SE og HØR.