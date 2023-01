Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Folkepensionister, lejere i almene boliger, små lokale købmænd og de mindre og mellemstore virksomheder havde måske sat kryds ved Socialdemokratiet i håb om at få en hjælpende hånd i en hård økonomisk tid.

Men ud fra det fremlagte regeringsgrundlag er kun én af de fire nævnte grupper sikret en varmende inflationshjælp, selvom Mette Frederiksen (S) gik til valg med et forslag om at hjælpe dem alle.

Det skriver Jyllands-Posten.

I runde tal ville Socialdemokratiet, før valget, udlevere en ældrecheck på 5.000 kroner til de mest udsatte folkepensionister og lave en pulje på 70 millioner kroner til mindre byer – i håb om at færre lokale købmænd var nødt til at dreje nøglen om.

70.000 hårdt ramte lejere i almene boliger skulle også have en huslejehjælp på 5.000 kroner – og så ville de mindre og mellemstore virksomheder få tilbudt en udskudt betaling af både moms, A-skat og coronalån.

Men det er kun den førstnævnte gruppe, de mest udsatte folkepensionister og ældrechecken på 5.000 kroner, der står beskrevet i regeringsgrundlaget – og dermed kan se frem til at få indfriet hjælpen.

Resten må vente i en noget usikker spænding:

»Det er en postgang for tidligt at konkludere, hvor og hvem det er muligt at give målrettet hjælp. Det vil man kunne se, når vi inden længe præsenterer en samlet pakke for hjælp til inflationsramte danskere, og der skriver vi, at det både vil være borgere og virksomheder,« siger politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S) til mediet.

Lyt til B.T.s politiske podcast med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.