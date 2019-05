Borgerlig splittelse har holdt ham tilbage, men nu bebuder Løkke, at han vil gøre noget ved prisen på tobak.

Toppen i Venstre har holdt sig tilbage i debatten om at hæve priserne på cigaretpriser på grund af intern uenighed i regeringen.

Det fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der nu melder ud, at han vil gå til valg på at hæve afgiften på tobak.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

- Jeg har stået i spidsen for en regering med tre partier, der ikke har kunnet levere et samlet svar på det. Det kan Venstre.

- Og det kommer vi også til, inden danskerne skal til stemmeurnerne, sagde han søndag under et vælgermøde, hvor en læge efterlyste politikere, der havde mod til at gøre noget ved prisen på tobak.

- Du står og kigger på dem, svarede Løkke, som for nuværende afviste at sige præcist, hvad en pakke cigaretter bør koste.

Regeringspartneren Liberal Alliance er imod at øge afgiften, Dansk Folkeparti vil lade den stige i takt med inflationen, mens Konservative vil hæve prisen på en pakke fra omkring 40 kroner til 60 kroner.

I oppositionen ønsker alle partier bortset fra Socialdemokratiet, at en pakke cigaretter skal koste 60 kroner eller mere.

- Vi mener, at det rammer for socialt skævt at sætte priserne så højt op, siger fungerende politisk ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Jyllands-Posten.

Antallet af rygere er steget for første gang i 20 år. I dag ryger 23 procent af danskerne dagligt eller lejlighedsvist ifølge Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/