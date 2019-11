Statsministeren regner med at kunne samarbejde med alle Folketingets partier og også med det nyeste, Fremad.

Det er svært at stifte et nyt parti, som Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, de to tidligere medlemmer af Liberal Alliance, netop har gjort.

Derfor sender statsminister Mette Frederiksen (S) både lykønskninger og et "held og lykke" til de to stiftere af partiet Fremad.

- Tillykke - og held og lykke, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på TV 2 News henvendt til Ammitzbøll-Bille og Egelund.

Mette Frederiksen har ofte ytret, at det er hendes ønske at kunne samarbejde med alle Folketingets partier. Fremad er ingen undtagelse.

- Jeg har det sådan, at jeg tror, jeg kan samarbejde med de fleste. I går landede vi vores første aftale med alle Folketingets partier om forskningsreserven. Så mon ikke også vi kan samarbejde med det nye parti, siger hun.

Fremads fem mærkesager er en fair og fast udlændingepolitik, at tage klimaudfordringerne alvorligt, at være en stærk europæisk stemme, at arbejde for et økonomisk konkurrencedygtigt Danmark samt frihed til forskellighed.

/ritzau/