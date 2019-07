Regeringen vil give nedslidte lønmodtagere bedre mulighed for at gå på pension tidligere.

Det vakte opsigt, at Socialdemokratiets store mærkesag, en ret til tidlig pension for de mest nedslidte, ikke fremgik af det aftalepapir, som den nye regering er baseret på.

Alligevel har statsminister Mette Frederiksen (S) nu inviteret Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) til et møde om værdig tilbagetrækning.

Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse.

På mødet vil statsministeren drøfte, hvordan det videre arbejde for en værdig og tidligere tilbagetrækning kan tilrettelægges.

Regeringen vil give nedslidte lønmodtagere og dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at gå på pension tidligere.

- Mange danskere har slidt og slæbt fra de var ganske unge. Det har sat sine spor på krop og sjæl. Derfor skal vi nu i gang med at sikre en værdig tilbagetrækning, så alle får gode år på pension med tid til børn og børnebørn.

- Det glæder jeg mig til at mødes med arbejdsmarkedets parter om, siger statsminister Mette Frederiksen i pressemeddelelsen forud for mødet.

Det er ikke oplyst, hvorvidt der er tale om specifikke erhverv, eller hvor langt et arbejdsliv, der skal til, for at blive tilgodeset, når det gælder en tidligere tilbagetrækning.

Mødet finder sted 8. august.

/ritzau/