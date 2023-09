Statsminister Mette Frederiksen (S) reagerer nu på det voldsomme jordskælv i Marokko.

På Statsministeriets X-konto udtaler hun:

»Jeg er dybt berørt over at høre om det ødelæggende jordskælv i Marokko. Mine tanker og kondolencer går til ofrene og deres kære samt til alle de berørte marokkanere.«

820 er meldt omkomne som følge af et voldsomt jordskælv, der fredag aften ramte sydvest for den marokkanske by Marrakesh.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtrykker nu sin medfølelse til ofre og pårørende efter jordskælv i Marokko. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) udtrykker nu sin medfølelse til ofre og pårørende efter jordskælv i Marokko. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Jordskælvet er Marokkos dødeligste siden 2004, og antallet af døde ventes at stige, i takt med at redningsfolk får gravet lig ud fra murbrokkerne.

Til Ritzau oplyser Udenrigsministeriet, at der er cirka 140 danskere registreret på danskerlisten for Marokko.

Det påpeges, at tallet dækker over personer, der selv aktivt har skrevet sig på listen. Antallet af danskere i Marokko kan derfor være enten højere eller lavere.

Indtil videre er der ingen meldinger om danskere, der er kommet til skade, lyder det.