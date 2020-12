Man bør undgå større nytårsfester og kun se få personer nytårsaften, siger statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordrer til eventuelt at aflyse aftaler nytårsaften og kun se få personer fra nærmeste omgangskreds

Det siger hun på et pressemøde tirsdag aften om coronasituationen i Danmark.

- Det er i vores øjne ikke rimeligt, hvis en nytårsfejring betyder, at der spredes endnu mere smitte. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at vi begrænser nytårsaften i år.

- Aflyser aftaler, der måske allerede er indgået, og kun ser folk fra egen husstand og eventuelt nogle få fra nærmeste omgangskreds, lyder det fra statsministeren.

Det samme er budskabet fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der på pressemødet gentager budskabet om kun at se få personer nytårsaften.

Mette Frederiksen lægger vægt på coronatallene i Danmark, hvor der nu er 900 indlagte.

- Vi skal ikke for en festlig aften sætte alt det andet arbejde over styr, siger hun.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, siger desuden, at man bør have ekstra fokus på hygiejne og afstand, hvis man eksempelvis spiser med andre end ens egen husstand til nytår.

- Lad være med at blande jer med andre, siger han.

- Og så kunne jeg måske tilføje, at det ikke skader at gå tidligt hjem nytårsaften.

/ritzau/