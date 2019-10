Mette Frederiksen (S) fastholder trods kritik, at regeringen vil leve op til sine løfter fra valgkampen.

Støttepartierne og oppositionen kan ånde lettet op. Regeringen har tænkt sig at gennemføre det, som den har lovet.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) tæt på midnatstimen under den afsluttende del af Folketingets åbningsdebat torsdag.

- Jeg kan berolige alle med, at vi mener stadig det, vi sagde før valget, og vi agter at gennemføre det, siger hun.

Regeringen er allerede blevet kritiseret for ikke at leve op til de ambitioner og løfter, som Socialdemokratiet udstak i valgkampen og i det forståelsespapir, som partiet sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten udarbejdede efter folketingsvalget 5. juni.

De Radikale har blandt andet undret sig højlydt over, at der er besparelser på uddannelse i regeringens finanslovsforslag, og at en fjernelse af uddannelsesloftet ikke er med i forslaget.

Det står ellers klart formuleret i forståelsespapiret, at regeringen vil fjerne uddannelsesloftet.

Mette Frederiksen siger i talen, at hun stadig vil afskaffe uddannelsesloftet, men at alting ikke kan ske i første hug.

Der har også lydt kritik af de økonomiske midler, som regeringen i finanslovsforslaget har sat af til minimumsnormeringer i daginstitutioner og til natur og miljø.

Socialdemokratiet meddelte under valgkampen i partiets økonomiske 2025-plan desuden, at man ville skære tre milliarder kroner i det offentliges brug af konsulenter.

Staten, kommunerne og regionerne bruger årligt 11 milliarder kroner på konsulentydelser. Heller ikke dette står der noget om i finanslovsforslaget.

Derudover kommer de beskyldninger om lempelser i udlændingepolitikken, som med jævne mellemrum er blevet affyret fra især Venstre og Dansk Folkeparti.

Mette Frederiksen deler i sin tale roser ud til højre og venstre.

Blandt andet til Nye Borgerlige.

- Nu kommer der et nyt parti, som beder os starte forfra i udlændingepolitikken, siger statsministeren. Hun mener, at udlændingepolitikken i Danmark tidligere har været for slap.

Mette Frederiksen roser også Alternativet for at have sat klimadagsordenen.

- Når Folketinget har rykket sig så meget på klimadagsordenen, spiller Alternativet også en stor rolle i det, siger hun.

Det var Alternativet, der som det første parti lancerede en målsætning om, at Danmark inden 2030 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Det tog de fire partier i rød blok til sig i regeringsforhandlingerne i juni, og i dag er Nye Borgerlige det eneste parti i Folketinget, der ikke støtter målsætningen.

/ritzau/