Der må ikke slippe noget ud fra Bilderberg-møderne.

Og freelancejournalisten Josh Friedman får da heller ikke meget ud af anstrengelserne, da han forsøger at lokke lidt ord om årets møde ud af Connie Hedegaard, da hun ankommer til Lissabon.

Som man kan se det i videoen ovenfor, prøver han med flere spørgsmål, men Hedegaard har kun et kort svar til, hvad der skal drøftes på mødet.

»Alt skal diskuteres,« siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er blandt de 130 udvalgte ved årets Bilderberg-møde i Portugal. (ARKIVFOTO) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) er blandt de 130 udvalgte ved årets Bilderberg-møde i Portugal. (ARKIVFOTO) Foto: Mads Claus Rasmussen

Connie Hedegaard, der er formand for miljøfonden KR Foundation, deltager i mødet sammen med direktør Kristian Jensen fra brancheorganisationen Green Power Denmark.

Den tredje danske deltager i mødet, som foregår fra 18. til 21. maj, er statsminister Mette Frederiksen (S).

Bilderberg-møderne foregår i en lukket kreds, og der vedtages ikke erklæringer og udsendes ikke oplysninger om, hvem der har sagt hvad.

En bred kreds af statsledere og eksperter fra virksomheder, finansverdenen, videnskabelige miljøer og medierne er inviteret.

Om disse møder siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen:

»De er omgærdet af mystik, og det vækker mange konspirationsteoretikeres fantasier. Men disse møder flytter altså ikke noget voldsomt.«

Han mener nu nok, at statsministeren kan få noget ud af at være med i det fine selskab.

»Det er selvfølgelig forbundet med en vis status at være med til sådan et møde. Men det er ren networking, og det kan selvfølgelig også have stor værdi. Man ser kolleger i andre sammenhænge, hvor der plads til uformelle samtaler. Og hun er jo ikke den første danske statsminister, der har deltaget.«

Blandt andre Jens Otto Krag (S), Anders Fogh Rasmussen (V) og Helle Thorning-Schmidt (S) har været med til møderne.

På dagsordenen skulle blandt andet være den aktuelle konflikt mellem Rusland og Ukraine.