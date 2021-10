Regeringen vil skabe 10-20 nye såkaldte nærhospitaler i forbindelse med deres nye sundhedsudspil.

Men konceptet for de nye nærhospitaler ligner til forveksling de såkaldte sundhedshuse, som blev indført under tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, og som allerede findes rundt omkring i landet

Tirsdag aften på DR spurgte 'TV-Avisens' nyhedsvært Kåre Quist statsminister Mette Frederiksen tre gange til konkrete forskelle på sundhedshuse og nærhospitaler, uden at statsministeren kom med bare et enkelt eksempel på en forskel.

»Jeg kommer ikke til at sidde og lave sådan en lang liste. Det er under alle omstændigheder ikke mig, der skal foretage de valg. Det skal funderes sundhedsfagligt,« sagde Mette Frederiksen tirsdag aften.

Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, ønsker ikke at uddybe hvad de nye »nærhospitaler« skal kunne. Foto: Mads Claus Rasmussen

Onsdag ønsker Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, ikke at give interview til B.T. om, hvad det nye i de 10-20 nærhospitaler er.

I Venstre påstår man, at man heller ikke ved, hvad forskellen er på Venstres sundhedshuse og Socialdemokratiets nærhospitaler.

»Jeg har endnu til gode at se, hvad forskellen er på de to ting,« siger Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre, som i øvrigt forklarer, at nærhospitalerne er en god idé, men ikke mindst fordi han mener, Venstre selv fandt på det tilbage i 2019.

Ifølge Berlingske lægger regeringens foreløbige oplæg til de nye nærhospitaler op til, at nærhospitalerne skal tage sig af indledende undersøgelser, mindre behandlinger og opfølgende kontroller.

Der skal også være plads til »let til moderat psykisk sygdom« og »mindre ukomplicerede kirurgiske indgreb«.

Men patienter skal ikke kunne indlægges, og nærhospitalerne skal ikke have åbent om natten.

Regeringen har ikke lanceret deres udspil endnu, men baseret alene på det foreløbige oplæg er det ikke til at se forskellen på de allerede eksisterende sundhedshuse og så regeringens nærhospitaler.

Læger skal behandle borgerne på nye nærhospitaler, men regeringen vil ikke fortælle hvad nærhospitalerne skal kunne, som sundhedshusene ikke allerede gør. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

B.T. ringede så til Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, for at spørge til forskellen.

»Det hedder noget forskelligt. Det er da en forskel,« siger professoren som det første, men fortsætter:

»Man vil, som jeg forstår det, lave mere specialiserede sundhedshuse. De nuværende varetages af kommunen, hvor der så måske er en praktiserende læge, der lejer sig ind ved siden af,« siger han.

»Man kunne forestille sig, at det kunne være sådan, at der en gang om ugen kommer en kardiolog på besøg, der kan kigge patienternes EKG (undersøgelse af hjertefunktion, red.). Det kunne også være dialyser,« siger Jakob Kjellberg, som understreger, at regeringen stadig har til gode at komme med udspillet.